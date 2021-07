Ucciso davanti alla moglie mentre preleva al bancomat/ Lecce, reagisce a rapinatori

Ucciso davanti agli occhi della moglie mentre stava prelevando dal Bancomat. Questo il destino di Giovanni Caramuscio, 69 anni, direttore di banca in pensione, freddato venerdì sera in quello che potrebbe essere un tentativo di rapina finito male o un delitto pianificato a Lequile, in Salento. Come riportato da La Repubblica, i suoi assassini potrebbero però avere presto un volto e un nome: due uomini infatti stati accompagnati al comando provinciale dei carabinieri di Lecce. Il loro interrogatorio dura ormai da diverse ore. Caramuscio potrebbe essere stato vittima di un tragico destino: reduce da una cena a casa di un nipote maresciallo dei carabinieri a Veglie, l’uomo avrebbe deciso di fermarsi davanti alla filiale del Banco di Napoli, in via San Pietro in Lama, alla periferia del paese, rivolgendo alla moglie queste parole: “Preleviamo, così per domani non abbiamo problemi”. Non poteva immaginare che quella sosta sarebbe stata l’ultima.

70enne uccide moglie e registra tutto col cellulare/ Ferito anche il presunto amante

UCCISO DAVANTI ALLA MOGLIE MENTRE PRELEVA AL BANCOMAT

Sceso dalla macchina, una Volkswagen Tiguan, Giovanni Caramuscio ha raggiunto una delle tre postazioni bancomat all’esterno della filiale. Una volta davanti al gabbiotto centrale ha estratto la tessera ma, non ricordando il pin, è tornato indietro dalla moglie. A quel punto la donna è scesa a sua volta dall’auto, ha passato al marito la tessera e insieme sono andati verso il bancomato. E’ a questo punto che da una stradina laterali sono sbucati due uomini dal volto coperto da passamontagna. Uno impugnava una pistola. Non è chiaro se la vittima sia stata riconosciuta e chiamata per nome. Dall’analisi dei filmati pare che Caramuscio abbia colpito uno dei due malviventi con un pugno. Subito l’altro ha esploso due colpi di pistola verso il petto della vittima. Il direttore di banca in pensione è riuscito a trascinarsi per qualche metro, ma i due uomini hanno terminato il lavoro sparandogli altri due colpi. Proprio questa dinamica lascia dei dubbi sull’ipotesi della rapina: perché premurarsi di uccidere l’uomo? Caramuscio aveva riconosciuto i malviventi? Oppure quello nei suoi confronti era un delitto pianificato da tempo?

LEGGI ANCHE:

Uccise patrigno che la violentava: libera Valérie Bacot/ Giustizia per vittima orcoOmicidio Lida Taffi Pamio/ Due donne condannate: una confessa e accusa l’altra, ma…

© RIPRODUZIONE RISERVATA