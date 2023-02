“Ucraina controlla droni con Starlink”/ Space X limita uso di internet: “Non è arma”

SpaceX ha limitato l’uso del servizio internet satellitare Starlink da parte dell’Ucraina, in quanto Gwynne Shotwell, presidente e direttore operativo dell’azienda, durante una conferenza a Washington ha rivelato che l’esercito del Paese di Zelensky ha utilizzato Starlink per controllare i droni durante la guerra con la Russia. “Il servizio internet satellitare Starlink, che ha fornito all’esercito dell’Ucraina comunicazioni a banda larga per difendersi dalle forze armate russe, non è mai stato pensato per essere utilizzato come arma“, ha riferito il numero uno di Space X, aggiungendo: “Tuttavia, gli ucraini l’hanno sfruttato in modi non opportuni e che non facevano parte di alcun accordo”.

UCRAINA, ZELENSKY "MONDO HA BISOGNO DI LEADERSHIP UK"/ "Libertà vincerà, Russia no"

A riprendere le sue parole è stata l’agenzia di stampa internazionale Reuters, che ha anche rivelato che l’Ucraina avrebbe fatto un uso efficace dei velivoli senza pilota per individuare le posizioni nemiche, puntare il fuoco a lungo raggio e sganciare le bombe. “Ci sono cose che possiamo fare per limitare la loro capacità di agire in questo senso – ha asserito Shotwell –. Le misure che potevamo adottare le abbiamo adottate”.

GUERRA IN UCRAINA/ Che vantaggio avrebbero i vincitori se perdono anche se stessi?

“L’UCRAINA CONTROLLA I DRONI CON STARLINK”: SPACE X LIMITA IL SERVIZIO

Shotwell non ha specificato quali contromisure Space X abbia inteso adottare contro l’utilizzo di Starlink per il controllo dei droni da parte dell’Ucraina, ma ha inteso dire che l’accordo originario con Kiev si concentrava su scopi umanitari, come la fornitura di internet a banda larga a ospedali, banche e famiglie colpite dall’invasione russa. “Sappiamo che i militari li usano per le comunicazioni, e va bene – ha affermato –. Ma il nostro intento non è mai stato quello di un utilizzo per scopi offensivi”.

NON SOLO UCRAINA/ Dall'eutanasia all’aborto, quella riconciliazione sempre necessaria

SpaceX ha spedito privatamente camion di terminali Starlink all’Ucraina, consentendo ai soldati del Paese di comunicare grazie al collegamento con i quasi 4mila satelliti che l’azienda ha lanciato finora in orbita bassa. Starlink ha subito interruzioni di servizio in Ucraina alla fine dello scorso anno, ma a tal proposito Shotwell ha detto: “Non voglio replicare a questo, perché non sono sicuro di conoscere la risposta”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA