“Ucraina? Il problema è la mancanza di uomini”/ Luttwak: “La Nato invii soldati ai confini”

Edward Luttwak, politologo statunitense, ha le idee chiare sulle sorti della guerra in Ucraina. Ora Putin può vincere, dice al Messaggero. La Nato dovrebbe invece inviare i propri militari in Ucraina secondo l’esperto, “tenendoli lontano dal fronte, perché il problema di Zelensky sono gli uomini, non i mezzi”. Per la loro guerra, gli ucraini “non hanno mobilitato la popolazione, il che rende strano questo conflitto, limitato da ambo i lati. Putin non ha mai dichiarato guerra, ha evitato grandi mobilitazioni e non ha inviato reclute al fronte. L’unico che l’ha fatto, un comandante di divisione, è stato licenziato”.

La stessa cosa è accaduta in Ucraina, dove l’età per arruolarsi era di 27 anni dopo l’invasione e solo di recente è stata portata a 25 anni. Tutto il mondo, però, ha una soglia di 18 anni. Secondo Luttwak “non l’hanno portata a 18 anni perché metà della popolazione non ha il cuore nella guerra, questa è la verità. Su 42 milioni, alcuni se ne sono andati prima dell’invasione, altri sono fuggiti subito dopo e chi è rimasto non se la sente di combattere. E Zelensky, con enorme difficoltà, ha dovuto licenziare gli ufficiali che vendevano le esenzioni, mandando via anche il ministro della Difesa, Reznikov”.

Luttwak: “Ił problema dell’Ucraina è la scarsità di combattenti”

Per Luttwak il grande problema dell’Ucraina non sono le armi ma gli uomini: “L’età media del loro combattente è 42 anni. I famosi riservisti israeliani arrivano a 35. I soliti ucraini sono pochi, e pure anzianotti. Il problema principale è la scarsità di combattenti e questo deriva da un problema più grave che è la mancanza di coesione nazionale”. Mancano però anche i missili ma “per il ritardo nel trasferimento dei soldi dal Congresso, che presto li sbloccherà, mentre il problema sono gli uomini. Quello che la Nato potrebbe fare è ordinare ai propri soldati di andare in Ucraina per fare la logistica dalla frontiera alle retrovie, a 30-40 km dai combattimenti, con pochissimo rischio” spiega sulle pagine del Messaggero.

Nessun pericolo di un’escalation: questo, secondo Luttwak, non porterebbe allo scontro diretto con la Russia perché i soldati starebbero lontani. La Nato ha dato un appoggio importante all’Ucraina in termini di armi ma non di uomini: “In Israele a essere arruolato è il 10% della popolazione e il 7% combatte. Qualche tempo fa sono stato a Kiev e ho spiegato che dovrebbero revocare tutti i passaporti alle persone in età militare che non si sono presentate all’arruolamento. Mi hanno detto di no, ecco il problema di Zelensky” conclude.











