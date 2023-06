Ucraina nella Nato, potenze divise sull’ingresso/ Si lavora per una procedura a breve

L’incontro tra i ministri della Difesa tenuto i giorni scorsi a Bruxelles ha fatto emergere la volontà di creare una corsia preferenziale per l’ammissione dell’Ucraina nella Nato e la creazione di un Consiglio tra Kiev e l’Alleanza. Tutto ciò al fine di armonizzare le pratiche politiche e militari per quando diventerà membro. L’intesa dovrebbe essere sancita dal vertice dei leader in programma a Vilnius l’11 e 12 luglio. Manca ancora l’accordo sul prossimo segretario generale: non è da escludere un prolungamento del mandato del norvegese Jens Stoltenberg, anche se lui smentisce.

L’ingresso della Svezia nella Nato, invece, potrebbe diventare ufficiale il mese prossimo in Lituania. Ancora non superate le resistenze della Turchia, nonostante la campagna elettorale sia finita. Al centro dell’incontro c’era ovviamente il tema dell’Ucraina e del suo possibile ingresso nella Nato. Mentre è in corso la controffensiva, è possibile che venga indebolito il sostegno occidentale (ma non dell’Europa), soprattutto se Trump riuscisse a vincere le presidenziali del prossimo anno. Le operazioni, dunque, vanno accelerate il più possibile.

Favorevoli i Paesi dell’Europa