“Ucraina non sopravvivrà a lungo senza missili antiaerei”/ Audrand: “Occidente mobiliti la produzione”

Stéphane Audrand, esperto militare e consulente internazionale in materia di rischi, in una intervista a La Croix, ha commentato gli sviluppi della guerra tra Russia e Ucraina. “L’Ucraina non sopravvivrà a lungo termine se l’Occidente non mobiliterà la sua produzione di missili antiaerei”, questa la sua previsione.

GUERRA IN UCRAINA/ "L'Occidente deve sostenere Kiev ad ogni costo, è la nostra nuova Resistenza"

Nelle ultime settimane la Russia ha intensificato i suoi attacchi aerei sull’Ucraina, che al contrario è in difficoltà per quel che concerne la disponibilità di armi. “Stiamo attualmente esaurendo le nostre scorte di missili terra-aria, ma disponiamo di una scorta molto ampia di missili aria-aria. La questione della consegna degli aerei da combattimento è quindi cruciale. Questi missili potrebbero sostituire le batterie Patriot americane se gli Stati Uniti dovessero mai ridurre i propri aiuti. Ciò comporterà la consegna di molti aerei, nonché di radar e munizioni. Sarà difficile, ma ci sono poche altre soluzioni”, ha aggiunto.

"Su Ucraina e Israele la narrazione è distorta"/ Quirico: "Dicono che tutto funziona bene, ma non è vero"

“Ucraina non sopravvivrà a lungo senza missili antiaerei”, le previsioni di Audrand

È un momento cruciale dunque per la guerra tra Russia e Ucraina. Il rischio è che l’Occidente non riesca più a contrastare Vladimir Putin. “La capacità produttiva di Mosca è crollata nel primo anno di guerra a causa delle sanzioni, ma si stima che adesso abbia ora riacquistato la sua capacità produttiva prebellica, ovvero un centinaio di missili moderni al mese”, ha svelato Stéphane Audrand. “È il risultato del suo adattamento, dell’innovazione dal basso e dell’elusione delle sanzioni. Anche i russi hanno sviluppato la produzione di droni. Inoltre hanno ancora scorte significative di vecchi missili risalenti alla Guerra Fredda, che non sono molto precisi, ma che contribuiscono”.

Crosetto: “l’Occidente non è più Hulk”/ Allarme guerre e futuro: “non c’è partita contro Russia, Cina e Iran”

Al contrario, Kiev sta soffrendo. “Diversi osservatori sottolineano che i russi stanno prendendo di mira l’industria locale della difesa, la cui produzione le autorità ucraine intendono sviluppare. Questo è ciò che sentiamo da diversi giorni, ed è possibile. Quindi, c’è una logica di esaurimento delle difese aeree. Questa è una vera minaccia per l’Ucraina: il giorno in cui Kiev esaurirà le difese antiaeree, l’aviazione russa potrà bombardare l’intero paese, il che sarebbe catastrofico”, ha concluso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA