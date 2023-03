Ucraina, sfida in Europa per ricostruzione/ Banca Mondiale “Serviranno 600 miliardi”

Con lo sguardo proiettato al futuro già si pensa ai danni che il conflitto in Ucraina ha causato al Paese e a come si potrà ricostruire il tutto. Solo quando la guerra avrà fine potranno cominciare gli interventi, ma è già stata messa in moto la ‘macchina’ della solidarietà, e molti Stati hanno già dato la propria disponibilità. I danni stimati sembrano essere attestati tra i 500 e i 600 miliardi di dollari come ha riportato Panorama in base alle previsioni della Banca Mondiale.

ITA/ Gli eventi "da film" che fanno un piacere solo a Lufthansa

Gli interventi di ricostruzione contempleranno infatti edifici residenziali, case private, dormitori, oltre alle tantissime strutture pubbliche ora rase al suolo come scuole, università, istituzioni educative e ospedali. E molto altro ancora tra fabbriche, aeroporti, ponti e strade. Insomma, sarà necessaria una massiccia opera. Senza contare anche le numerose aree che dovranno essere bonificate perchè cosparse di ordigni esplosivi e mine. In alcune zone di Kiev si è già iniziato a ricostruire le principale infrastrutture, ma la strada è ancora lunga.

ITA/ "L'alt" di Lufthansa in attesa di conti e giudici

Partita la corsa per aggiudicarsi la ricostruzione in Ucraina

La grande opera di ricostruzione dell’Ucraina sembra far gola a molti Stati europei, che già hanno dichiarato di fornire il proprio aiuto. Tra questi in testa troviamo Francia, Germania, Danimarca e Polonia. E Turchia e Corea del Sud sono anch’esse pronte ad intervenire pesantemente. L’Italia, dal canto suo, si è voluta accodare, e non sono mancati appoggi agli interventi di ricostruzione da parte di architetti e ingegneri italiani. Pensiamo a Kharkif e Mikolaiv, le due città in cui si sta iniziando con la ricostruzione. Qui è coinvolto lo studio milanese di ingegneria e architettura ‘One Works’. Inoltre il 26 marzo si terrà a Roma, presso la Farnesina, una conferenza a cui prenderanno parte i massimi livelli dei Governi italiano ed ucraino, della Commissione europea e delle principali Istituzioni Finanziarie Internazionali (IFI) impegnate nel Paese, in occasione della quale saranno presentati i rispettivi piani di intervento di ricostruzione nel medio e lungo termine. L’opera sarà simile a quanto già avvenuto dopo la Seconda Guerra Mondiale, prendendo a modello Rotterdam, Amburgo e Dresda, recuperate dopo essere state polverizzate durante il conflitto mondiale.

LEGGI ANCHE:

ITA/ Le scelte sulla flotta che possono aiutare a staccarsi da Lufthansa

© RIPRODUZIONE RISERVATA