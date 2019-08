Ue, incontro Conte-von der Leyen a Roma/ Migranti: “Solidarietà non sia unilaterale”

E’ andato in scena oggi, venerdì 2 agosto 2019, l’incontro a Roma tra Giuseppe Conte e Ursula von der Leyen: diversi i dossier sul tavolo, con il premier italiano e la presidente della Commissione Ue che hanno parlato di uno scambio di vedute proficuo. Fari puntati sulla questione migranti, con l’ex ministro della Difesa di Berlino che ha affermato: «Noi vogliamo proporre un patto per le migrazioni e asilo, necessitiamo di una nuova soluzione: servono procedure efficaci, efficienti ma anche umane». La von der Leyen ha spiegato che è necessario rivedere il concetto di ripartizione degli oneri, sottolineando la maggiore esposizione geografica di Italia, Spagna e Grecia: «E’ fondamentale poter garantire la solidarietà ma ciò non è mai un processo unilaterali: l’obiettivo politico primario è quello di superare le divisioni tra nord e sud, est e ovest, piccoli Paesi e grandi Paesi», ribadendo che l’Unione Europea ha bisogno di un’Italia forte e prospera.

UE, INCONTRO CONTE-VON DER LEYEN A ROMA

Nell’incontro di oggi a Roma Conte e von der Leyen hanno anche affrontato il tema commissario italiano (diversi i nomi in ballo dopo l’autoesclusione di Giancarlo Giorgetti), con il premier che ha rivendicato «un portafoglio economico di primo piano: riteniamo che un portafoglio del genere sia adeguato alle ambizioni e alle responsabilità che vuole assumersi il nostro Paese». Il presidente del Consiglio ha poi evidenziato che la lista di priorità proposta dall’Italia è chiara: «Abbiamo apprezzato il discorso inaugurale di Ursula von der Leyen e la sensibilità espressa dalla neopresidente. Sono importanti l’impulso alla crescita, le politiche attive per il lavoro, soprattutto per i giovani». Conte ha poi parlato del rilancio per il sud, per il quale è necessario «il pieno sostegno dell’Europa». Infine, l’invito a «riformare le istituzioni europee, rendere maggiormente efficace la governante: vogliamo che le soluzioni prese siano e vengano percepite come trasparenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA