“Ue leghi gli obiettivi sul clima alle risorse degli Stati”/ Pisani-Ferry (Francia): “Sennò sono impossibili”

Jean Pisani-Ferry, economista e consulente del Governo francese, ha realizzato un rapporto sull’impatto economico delle azioni per il clima e ha commentato i risultati delle mosse attuate dall’Unione Europea in una intervista a Euractiv, incitando Bruxelles a rivedere i suoi obiettivi sulla base di quelle che sono le risorse. “Lo sforzo di investimento richiesto dall’azione climatica, sia per la Francia che per l’UE, è più o meno equivalente al 2% del PIL annuo”, ha premesso.

Il suo case study è stato condotto proprio sulla Francia. “Per raggiungere questa stima da 60 a 70 miliardi per il Paese, abbiamo effettuato un lavoro di conteggio delle spese concrete da sostenere per raggiungere la neutralità del carbonio, come la sostituzione dei mezzi di riscaldamento, l’isolamento degli edifici o la sostituzione dei veicoli termici. Per ciascuno degli investimenti studiati, abbiamo poi cercato di definire nei dettagli il rapporto tra spesa pubblica e spesa privata”, ha spiegato. Il risultato è stato di 30% su 70%.

“Ue leghi gli obiettivi sul clima alle risorse degli Stati”: il parere di Jean Pisani-Ferry

Jean Pisani-Ferry ritiene che il metodo in questione per portare avanti gli obiettivi sul clima non sia soddisfacente. “Alcune spese, come per gli edifici pubblici, sono per natura a carico delle amministrazioni pubbliche. Abbiamo però considerato che una frazione degli investimenti privati doveva essere presa in carico dal potere pubblico, perché le famiglie più vulnerabili o le piccole e medie imprese non sono in grado di finanziarsi da sole. Insomma dovrebbe essere trattenuta una proporzione più alta di spesa pubblica rispetto al 30%”, ha sottolineato. La proporzione ideale dovrebbe essere quella del 50%-50%.

L’economista ritiene da parte sua che “impegnandoci per gli obiettivi climatici a livello europeo, ci stiamo di fatto muovendo in una direzione federalista”. Questo però non sarebbe il problema. Per ora, “ciò di cui abbiamo bisogno soprattutto è la coerenza” tra l’ambizione climatica dell’Ue e i suoi mezzi di bilancio.











