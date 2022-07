Ufficiale Koulibaly al Chelsea/ Calciomercato: addio Napoli, firmato un quadriennale

Calciomercato news, Ufficiale Kalidou Koulibaly al Chelsea

Era nell’aria da ormai diverse ore e questa mattina è finalmente arrivato l’annuncio ufficiale del passaggio di Kalidou Koulibaly al Chelsea. L’ormai ex difensore del Napoli sembrava poter finire alla Juventus visto che i bianconeri stanno per cedere De Ligt al Bayern Monaco ma l’inserimento degli inglesi ha portato alla chiusura dell’operazioni in tempi abbastanza brevi. Il centrale senegalese lascia dunque gli azzurri dopo otto anni durante i quali ha vinto una Supercoppa Italiana nel 2014 e la Coppa Italia 2019/2020.

Koulibaly al Chelsea/ Calciomercato: visite mediche ok, atteso l'annuncio ufficiale

Il giocatore, che ha firmato un contratto quadriennale, ha rilasciato alcune dichiarazioni spiegando: “Sono molto felice di essere qui con questa squadra al Chelsea. E’ una delle più grandi squadre al mondo e il mio sogno è sempre stato quello di giocare in Premier League. Il Chelsea ha provato a prendermi nel 2016 ma non ce l’abbiamo fatta. Ora, quando sono venuti da me, ho accettato perchè mi volevano davvero per venire a giocare in Premier League per loro. Quando ho parlato con i miei buoni amici Edou e Jorginho hanno facilitato la mia scelta e così sono davvero felice di essere con voi oggi.”

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Diallo più che Kim in difesa e Mertens chiede un aumento

Calciomercato news, Koulibaly al Chelsea dopo otto anni al Napoli

L’ufficialità del passaggio di Koulibaly al Chelsea è arrivata al termine di una trattatativa rapida con i londinesi in questi giorni della sessione estiva di calciomercato. Il Napoli ha voluto salutare il trentunenne sui social: “Ciao Kalidou, abbiamo trascorso insieme 8 stagioni ricche di emozioni vivendo momenti che rimarranno impressi per sempre nella nostra memoria. Sei arrivato a Napoli poco più che un ragazzo, vai via che sei un uomo, con la consapevolezza che tutto ciò che hai fatto con la maglia azzurra… E’ STORIA. Le nostre strade si dividono. Rispettiamo la tua decisione di vivere altre esperienze. Ti vorremo sempre bene e ovunque andrai ricordati che Napoli sarà sempre casa tua.”

LEGGI ANCHE:

Koulibaly al Chelsea?/ Calciomercato news, al Napoli si respira aria di rassegnazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA