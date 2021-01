Ufficio politico Pd su crisi Governo/ Zingaretti vs Renzi “avanti Conte”: gli scenari

Alle ore 13 il Partito Democratico riunisce il proprio Ufficio Politico per fare il punto della situazione dopo la fibrillante giornata di ieri che ha consegnato l’apertura della crisi di Governo Conte-2 per mano di Renzi e delle Ministre dimissionarie di Italia Viva: riuniti in video conferenza si confronteranno il Segretario Dem Nicola Zingaretti, il vice Andrea Orlando, il capodelegazione al Governo Dario Franceschini, i capigruppo Graziano Delrio e Andrea Marcucci e tutti i Ministri in quota Pd. Dopo giornate di trattative, con i “pontieri” Pd in prima linea per cercare di trovare un accordo tra i due “duellanti” Renzi-Conte, sembrava giunta la “quadra” con la visita del Premier da Mattarella e la promessa di un nuovo «patto di legislatura» fatta dal Presidente del Consiglio per le strade sotto il Quirinale.

Tanto che l’ideologo del Pd Goffredo Bettini scriveva su Facebook soddisfatto «Le parole di Conte, dopo l’incontro con il Presidente Mattarella, interpretano lo stato d’animo del Paese. Siamo di fronte a prove terribili. La classe dirigente democratica deve sapersi unire per affrontarle al meglio nell’interesse dei cittadini. Ci sono le condizioni, dopo il buon lavoro con il contributo di tutti sul Recovery Plan, per definire un’intesa di fine legislatura, nei confini dell’attuale maggioranza che in questi mesi ha ottenuto risultati importanti». Poi c’è stata però la conferenza stampa di Renzi dove tutto è stato ribaltato, tanto da far scattare in piedi lo stesso Zingaretti che pure aveva chiamato ieri l’ex Premier per provare a rinsaldare i rapporti: «È un errore gravissimo contro l’Italia, scelta incomprensibile», ha spiegato il Segretario nell’intervista al Tg1.

CRISI GOVERNO: COSA FA IL PD?

L’obiettivo dell’Ufficio Politico del Pd di questa mattina (convocato inizialmente per le 11 poi slittato alle 13 per via della riunione dei capigruppo in Parlamento proprio sulla crisi aperta) è quello di confrontarsi sulla linea da tenere dopo la crisi di Governo aperta da Renzi: le ipotesi principali in mano al Partito Democratico, che fino all’ultimo ha tentato una ricucitura dei rapporti tra Italia Viva e Palazzo Chigi, restano sostanzialmente 2, l’una opposta dell’altro. O proseguire con la linea “pro-Conte” scaricando definitivamente Renzi, come già i Ministri nelle scorse ore hanno fatto intendere twittando tutti con il medesimo hashtag sui social #AvantiConConte; oppure, provare a ricucire ulteriormente con il leader di Italia Viva accantonando le mire di Conte e provando a costituire una nuova maggioranza con renziani di nuovo dentro e una figura diversa a Palazzo Chigi. Il vicesegretario Orlando non sembra avere dubbi dopo la mossa renziana: «un grave errore fatto da pochi che pagheremo tutti». Per Zingaretti, come ribadirà nell’Ufficio Politico di oggi, «In questi mesi durissimi l’Italia ha potuto contare sul grande impegno di Giuseppe Conte e della squadra di Governo. Ora c’è un Paese da ricostruire, avanti con Conte. Oggi circa 500 morti e noi apriamo una crisi di governo? Io francamente non lo capisco».



