Ufo, 319 segnalazioni in Italia nel 2022/ Report Centro Ufologico: 28 sono un mistero

Segnalazioni di Ufo non solo negli Stati Uniti, ma anche in Italia. Nel 2022 è stato registrato un boom di avvistamenti. Il Centro Ufologico Nazionale, che divide le segnalazioni per regioni, ha redatto un report da cui si evince che Lombardia e Lazio sono in testa, ma non manca neanche la Puglia: sono 6 le segnalazioni. Per quanto riguarda Roma, si registrano 14 segnalazioni sospette. Oltre alla Capitale, tra le province con più segnalazioni ci sono Milano (10), Piacenza (6), Napoli e Palermo (5) e Genova (4). Nella ripartizione per mesi, agosto risulta essere il mese con più denunce di avvistamento, mentre in precedenza erano tra aprile e maggio, quindi in primavera.

In totale, il Centro Ufologico Nazionale ha registrato 319 denunce di avvistamenti al servizio Ufoline, a livello nazionale. Di queste, 148 sono state prese in esame, 44 sono state considerati «fenomeni non rilevanti dal punto di vista ufologico che in genere sono da attribuirsi a fenomeni naturali». Invece, 127 sono state «non considerate per insufficienza di dati, in quanto i testimoni non hanno risposto alle ulteriori richieste di informazioni con lo scopo di valutare e approfondire quanto visto».

“CI SONO AVVISTAMENTI CHE RESTANO UN MISTERO”

Sulle 148 segnalazioni esaminate, il 18% riguarda comunque l’avvistamento di satelliti Starlink. La stessa quota è riferita poi a «luci notturne non identificate ad alta o bassa quota». Ci sono poi 28 avvistamenti a cui il Centro Ufologico Nazionale non è riuscito a dare una spiegazione. Una dozzina di oggetti o sfere diurne ad alta quota sono misteriosi in quanto «non identificati». Nel resto dei casi, si tratta spesso di riflessi fotografici per errore (14%), aerei o elicotteri scambiati per ufo (11%), stelle o pianeti (8%), lanterne cinesi (10%) e droni (5%). C’è stato anche chi ha scambiato i fari di una discoteca per un avvistamento ufo. Gian Paolo Grassino, presidente Centro italiano Studi Ufologici, a La Stampa ha parlato degli avvistamenti senza spiegazione. «Occuparsi di avvistamenti Ufo significa soprattutto confrontarsi con fatti strani e, a volte, molto singolari. Tutti risolvibili? Nella maggior parte dei casi sì, ma non proprio tutti: il 7-8% resta un mistero, nella casistica dei casi irrisolti».

