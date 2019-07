UFO, avvistamento in cielo a Roma? Video/ Strana sfera luminosa: famiglia sotto choc

Strano avvistamento nel cielo di Roma, dove nelle passate ore è stata segnalata la presenza di un oggetto volante luminoso non identificato. Sin da subito qualcuno ha ipotizzato la presenza di un UFO nei cieli romani e questo ha fatto prontamente scattare il tamtam sui social, soprattutto dopo la visione del video che riprenderebbe il misterioso oggetto. Come riferisce Tpi, a immortalare quella che sembra essere una strana sfera di luce apparsa all’improvviso in lontananza nel cielo della Capitale, è stata una famiglia che vive in un attico nei pressi di villa Chigi, poco distante dalla Tangenziale Est. Dalle immagini si nota realmente la presenza di un oggetto luminoso il quale in un primo momento sembra solo un abbaglio. Successivamente però, come si sente dalla voce in sottofondo, l’oggetto sale verso l’alto spostandosi verso destra. “Che cavolo è? Vai a chiamare Alessio, corri!”, dice la voce preoccupata mentre continua a filmare. La sfera luminosa si ingrandisce per poi sparire in cielo, lasciando i dubbi presso la famiglia romana che si è resa testimone dello strano avvistamento. “Eccolo, sta salendo. Che c’è sta roba? E’ sparita!”.

ROMA, AVVISTAMENTO UFO IN CIELO: LE IPOTESI

Le immagini del presunto avvistamento UFO nella Capitale hanno scaturito la comprensibile perplessità della famiglia che si è trovata ad assistere alla scena, ripresa alcune sere fa intorno alle 20.30. Nel cielo di Roma, infatti, il sole sta ormai lasciando spazio alle tenebre e la misteriosa sfera luminosa è ben visibile anche nel video ripreso dagli abitanti dell’attico, rimasti sotto choc. Solo nelle passate ore però il filmato è stato divulgato dal Messaggero suscitando la curiosità degli appassionati di oggetti misteriosi ma anche degli scettici che hanno subito avanzato alcune possibili ipotesi. Si è trattato davvero di un oggetto volante non identificato o forse – cosa più probabile – di un drone? Al momento la natura della strana sfera subito scomparsa dopo pochi secondi resta ignota ma c’è già chi teme l’invasione, oltre che dei rifiuti, ora anche degli alieni nella Capitale.

