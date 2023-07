“Ufo? Trovati elementi biologici non umani”/ Cosa ha rivelato David Grusch al Congresso Usa

È durata poco meno di due ore e mezza l’attesissima audizione a Washington della commissione della Camera dei Rappresentanti sugli Ufo, o fenomeni anomali inspiegabili (UAP), richiesta dopo che un ex funzionario dei servizi segreti ha rivelato che il governo Usa starebbe nascondendo al Congresso le prove dell’esistenza degli extraterrestri. Si tratta di David Grusch, il quale ha guidato l’analisi degli UAP all’interno di un’agenzia del Dipartimento della Difesa fino al 2023 e ha lasciato il governo in aprile dopo 14 anni di carriera nell’intelligence. Le sue dichiarazioni hanno portato all’apertura di un’indagine e oggi è intervenuto in qualità di testimone nell’udienza odierna, insieme a David Fravor, ex comandante della Marina che sostiene di aver visto uno strano oggetto nel cielo durante una missione di addestramento nel 2004, e Ryan Graves, pilota della Marina in pensione che ha affermato di aver visto fenomeni aerei non identificati al largo della costa atlantica. Quest’ultimo è stato il primo a comparire davanti alla commissione. Il pilota della Marina ha confermato di aver visto gli UAP al largo della costa atlantica “ogni giorno per almeno un paio d’anni“.

Inoltre, ha spiegato di aver sperimentato “in prima persona” fenomeni anomali inspiegabili (UAP) e di testimoniare “per dare voce alle preoccupazioni di più di 30 equipaggi di aerei commerciali e veterani militari che mi hanno confidato incontri simili“. Secondo Graves, lo stigma legato agli Ufo è “reale e potente” e “mette a tacere i piloti che temono ripercussioni professionali e scoraggia i testimoni“. Graves ha aggiunto che gli avvistamenti di Ufo sono “gravemente sottostimati” e non sono “rari o isolati“. Per quanto riguarda le sue presunte esperienze, ha precisato che nel 2018 era di stanza alla NAS Oceana a Virginia Beach quando la sua squadra ha iniziato a “rilevare oggetti sconosciuti che operavano nel nostro spazio aereo“. Graves ha proseguito citando una missione di addestramento al largo della costa di Virginia Beach, dove due F18 Super Hornet sono stati “divisi da UAP”, che sono stati “descritti come un cubo grigio scuro o nero all’interno di una sfera chiara“. Graves ha dichiarato che il comandante della missione interruppe immediatamente il volo e il team presentò un rapporto sulla sicurezza, ma non ci fu “alcun riconoscimento ufficiale dell’incidente“.

LA TESTIMONIANZA DI DAVID GRUSCH

David Grusch, il testimone principale le cui affermazioni hanno dato il via all’udienza di oggi, ha premesso che le sue dichiarazioni sono “basate su informazioni fornite da persone con una lunga esperienza di legittimità“. Molte di queste persone hanno condiviso “prove convincenti” sotto forma di fotografie, documentazione ufficiale e testimonianze orali classificate. Inoltre, ha rivelato di aver subito ritorsioni per la sua decisione di diventare un informatore, ma di essere “fiducioso” che le sue azioni “alla fine porteranno a un risultato positivo di maggiore trasparenza“. Grusch ha confermato di essere a conoscenza di persone che sono state danneggiate o ferite nel tentativo di coprire o nascondere la tecnologia extraterrestre.

Quando gli è stato chiesto se ha sentito parlare di persone uccise, l’ex funzionario dei servizi segreti ha risposto: “Ho indirizzato le persone che ne erano a conoscenza alle autorità competenti“. Le ritorsioni che ha subito Grusch dopo aver reso pubbliche le sue accuse sono state “molto brutali e molto spiacevoli“. Invece, alcuni colleghi sono stati “brutalmente attaccati dal punto di vista amministrativo“, ha dichiarato Grusch. “Io lo chiamo terrorismo amministrativo. È il loro strumento per mettere a tacere le persone, soprattutto i funzionari pubblici di carriera che tengono alla loro carriera, alla loro autorizzazione, alla loro reputazione, alla loro scalata. Quando si minaccia quel flusso, quel percorso di carriera, molte persone si tirano indietro, ma io sono qui per rappresentare quelle persone“.

AVVISTAMENTI UFO E “INCIDENTI”

Per quanto riguarda i mezzi alieni, ha riferito di conoscere “le esatte ubicazioni” di questa tecnologia “e tali ubicazioni sono state fornite all’ispettore generale e, in parte, ai comitati di intelligence“. Ma si è rifiutato di fornire ulteriori dettagli, anche sui nomi delle aziende private che hanno lavorato col governo sugli Ufo, precisando di essere disposto a fornirli privatamente. Tra i passaggi più interessanti quello in cui ha affermato di essere a conoscenza di “diversi colleghi” che sono stati feriti fisicamente dalle attività dell’Ufo e da persone del governo federale degli Stati Uniti. Alla richiesta di entrare nei dettagli, Grusch ha però risposto di “non poter entrare nei particolari“. D’altra parte, ha ammesso che “alcuni dei corpi recuperati erano biologici. Non umani, e questa è stata la valutazione delle persone con conoscenza diretta del programma con cui ho parlato“.

David Fravor, il terzo testimone all’udienza della commissione di vigilanza della Camera, ha raccontato ldi aver visto un oggetto volare nel cielo durante una missione di addestramento del 2004. L’ex comandante della Marina, colui che ha girato il famoso video “Tic Tac”, ha detto che l’oggetto che la sua squadra ha ingaggiato nel 2004 “era di gran lunga superiore a qualsiasi cosa che avevamo all’epoca, che abbiamo oggi o che stiamo cercando di sviluppare nei prossimi 10 anni“, sottolineando che “ciò che è scioccante per noi è che l’incidente non è mai stato indagato” e precisando che nessuno del suo equipaggio è mai stato interrogato.

UFO, PERCHÉ È STATA APERTA UN’INDAGINE

A giugno, l’ex agente dei servizi segreti David Grusch aveva scioccato affermando che il governo Usa è in possesso di veicoli alieni “intatti e parzialmente intatti“. In una serie di interviste aveva raccontato che il governo e gli appaltatori della difesa avevano recuperato frammenti di velivoli non umani, e in alcuni casi velivoli interi, per decenni. Ad esempio, a NewsNation aveva spiegato che alcuni di questi velivoli erano “molto grandi, come un campo da calcio“. Grusch non ha visto personalmente i velivoli alieni, ma in un’intervista al Debrief aveva dichiarato che le sue affermazioni si basano su “ampie interviste con funzionari di intelligence di alto livello“. Come riportato dal Guardian, Grusch aveva parlato di incontri anche con piloti alieni “malevoli”, affermando l’esistenza di un “sofisticato programma di disinformazione rivolto alla popolazione statunitense” per sopprimere le informazioni sugli Ufo.











