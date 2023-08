Uk, si dimette il ministro della Difesa Ben Wallace/ Nominato Grant Shapps: pronto rimpasto Governo Tory

Mini-rimpasto nel governo UK. Il ministro della Difesa Ben Wallace si è dimesso formalmente dopo quattro anni. La conferma è arrivata direttamente dal primo ministro Rishi Sunak. 53 anni ed ex militare di carriera, Wallace era considerato uno dei ministri più popolari dell’esecutivo Tory. “Sono onorato di aver guidato il ministero della Difesa per quattro anni”, le sue parole, sottolineando di voler lasciare la politica attiva.

Sunak lo ha ringraziato per il “servizio reso” alla Gran Bretagna e al governo, ponendo l’accento sul so ruolo chiave alla guida della Difesa in un periodo particolarmente delicato. Wallace è stato in prima linea contro la Russia, recitando un ruolo da protagonista nella politica di sostegno militare all’Ucraina. Secondo i ben informati, le sue dimissioni potrebbero accompagnarsi a un rimaneggiamento più ampio del governo Sunak, a caccia di consensi in vista delle elezioni in programma nel 2024.

Uk, Shapps coglie l’eredità di Wallace

Secondo quanto evidenziato dall’Ansa, il rimpasto potrebbe essere rinviato a metà autunno. Nel frattempo, è già stato indicato il nome del nuovo ministro della Difesa: si tratta di Grant Shapps. Il cinquantaquattrenne era finora titolare dell’Energia ed è un veterano dei governi Tory, avendo ricoperto già numerosi ruoli di ministro nell’ultimo decennio sotto David Cameron, Boris Johnson o Liz Truss. Una scelta a sorpresa quella di Sunak, considerando che nelle ultime ore è circolato con insistenza il nome di Ton Tungendhat, attuale numero due del dicastero dell’Interno e viceministro per la Sicurezza Nazionale. Le prime parole di Shapps come nuovo ministro della Difesa sono arrivate su X: dopo aver ringraziato Sunak e reso omaggio a Wallace, ha rinnovato l’impegno del governo Tory e del suo ministero a sostenere “la lotta degli ucraini contro la barbara invasione” della Russia “di Putin”.

