Ulisse Leandro, marito Anna Valle/ L’attrice: “Ci siamo piaciuti subito”

Ulisse Leandro è il marito di Anna Valle, l’attrice protagonista della nuova fiction “Luce dei tuoi occhi”. Un grande amore quello che lega l’attrice al produttore e regista che si sono conosciuti proprio sul set. Ulisse è rimasto immediatamente colpito dalla bellezza della ex Miss Italia a tal punto da corteggiarla per diversi mesi. In quegli anni non c’erano i social, ma il corteggiamento è stato via sms e telefonate. Proprio parlando di sms, la bellissima e bravissima attrice ha rivelato di conservarli ancora tutti e di averli perfino riportati in un diario. La Valle è follemente innamorata del marito e non lo nasconde affatto. ”

Ulisse Lendaro, marito di Anna Valle e figli/ "Stare in famiglia è un regalo raro"

“Io l’ho conosciuto per lavoro nel 2006, coproducendo con lui il film Miss Take, nel quale recitavamo entrambi. Ci siamo piaciuti subito, ma io avevo interrotto una relazione importante di sette anni con Lorenzo Cocco. Ulisse è stato bravo. Non era sempre presente, ma c’era e sapeva dosarsi. Il corteggiamento è durato qualche mese e quando abbiamo deciso di metterci insieme è stata una corsa verso la felicità” – ha dichiarato l’attrice al settimanale Oggi.

Anna Valle è Emma Conti in "Luce dei tuoi occhi"/ Il dolore per la morte della figlia Alice

Chi è Ulisse Leandro, il marito di Anna Valle

Ma chi è Ulisse Leandro, il marito di Anna Valle? Classe 1973, Ulisse è nato a Vicenza. Dopo aver frequentato l’università di Giurisprudenza ed essersi laureato, Leandro si è iscritto all’ordine dei giornalisti come avvocato civilista e penalista. Comincia così la carriera in questo ambito diventando nel corso degli anni uno dei più importanti della città di Vicenza. Ad un certo punto però Ulisse ha virato la sua carriera dedicandosi al mondo della recitazione e del cinema. Diverse le prove come attore e successivamente come produttore e regista. Nel 2000 debutta in Medley – brandelli di scuola, mentre nel 2017 debutta dietro la macchina da presa con il suo primo film “L’età imperfetta”.

Antonella, sorella di Anna Valle/ "È la mia anima, il nostro legame è unico"

Nel 2006 l’incontro con Anna Valle. Dopo un anno di corteggiamento, il regista ha conquistato il cuore della bellissima ex Miss Italia. Nel 2008 il matrimonio e poco dopo la nascita della figlia Ginevra. Nel 2013 l’arrivo del secondo figlio Leonardo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA