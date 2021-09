Ulisse Lendaro, marito di Anna Valle e figli/ “Stare in famiglia è un regalo raro”

E’ la protagonista della serie “Luce dei tuoi occhi” in onda da questa sera su Canale 5. Questa volta l’attrice Anna Valle ha avuto il vantaggio di girare a Vicenza , la città in cui vive con il marito e i figli. In un’intervista non ha nascosto il suo entusiasmo: “Per una volta non mi sono dovuta allontanare da casa. E’ stata una bella novità per me e la mia famiglia”. Anna è sposata dal 2008 assieme all’avvocato e produttore cinematografico Ulisse Lendaro. Dalla loro unione sono nati due figli, Ginevra e Leonardo. Si definisce una mamma dolce ma senza perdere di vista l’importanza delle regole: “In casa mia ci sono regole ed è doveroso che ci siano. Se la più grande, Ginevra, riesce a motivarmi il perché non vuole rispettarne una e mi convince, ne ridiscutiamo e ne fissiamo un’altra. Ma dei limiti ci vogliono”, ha spiegato l’attrice. Nonostante il suo lavoro la portasse a stare il più delle volte lontana da casa, Ulisse è stato il suo punto di riferimento. Qualche tempo fa, l’attrice aveva dichiarato di provare spavento nel diventare madre: “Ulisse è stato fondamentale nella mia decisione di avere una famiglia. Mi spaventava diventare madre, non lo desideravo. Ancora oggi non sono la donna a cui penseresti di lasciare i tuoi figli: se me ne devo occupare lo faccio, ma non ho un istinto materno spiccato”.

Anna Valle è Emma Conti in "Luce dei tuoi occhi"/ Il dolore per la morte della figlia Alice

Anna Valle e l’incontro con il marito Ulisse Lendaro

Anna ha sempre cercato di mantenere lontana la sua vita privata dai riflettori. Al contrario di quanto avviene spesso, i suoi figli non sono mai stati immortalati in degli scatti. Pare infatti che l’attrice e il marito abbiano deciso di portarli raramente agli eventi pubblici chiedendo alla stampa di non divulgare foto. L’attrice ha più volte dichiarato infatti di non avere alcun profilo social. Tra Anna e Ulisse è stato galeotto il teatro. Anna ha infatti raccontato di aver conosciuto il marito mentre era in platea a vedere uno spettacolo: “Una ragazza che lavorava allo spettacolo me lo ha presentato. Mi è piaciuto subito, poi abbiamo iniziato a lavorare insieme, abbiamo prodotto un film, e così abbiamo iniziato a frequentarci: da lì non ci siamo più lasciati”. Nel programma “Canzone Segreta” Anna Valle rimase spiazzata e sorpresa nel vedere il marito raggiungerla alle spalle con una rosa in mano. Un’emozione incredibile tanto che l’attrice non riuscì a trattenersi scoppiando in lacrime.

LEGGI ANCHE:

Antonella, sorella di Anna Valle/ "È la mia anima, il nostro legame è unico"ANNA VALLE/ Il marito Ulisse la sorprende in diretta: “La amo tantissimo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA