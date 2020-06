Ultime notizie/ Oggi ultim’ora: Alex Zanardi condizioni gravi ma stabili (22 Giugno)

Restano gravi, anche se stabili, le condizioni di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 ed atleta paralimpico rimasto vittima lo scorso Venerdì di un tragico incidente durante una staffetta non competitiva con la sua handbike. Secondo la ricostruzione, Zanardi avrebbe perso il controllo della sua bici invadendo la corsia opposta proprio nel momento in cui sopraggiungeva un mezzo pesante, che lo ha colpito con violenza. L’autista del tir è indagato per lesioni gravissime, anche se gli inquirenti hanno specificato che si tratta di un atto dovuto, vista la dinamica dell’incidente. Il prossimo bollettino medico circa le condizioni di Zanardi è previsto per le ore 12.00.

Ultime notizie, Coronavirus: continua discesa curva contagi

Continua la discesa della curva dei contagi in Italia da Coronavirus, con risultati che fanno ben sperare a distanza di quasi 20 giorni dalla riapertura dei confini regionali. Si sono registrati 224 nuovi contagi, di cui oltre la metà in Lombardia, e 24 nuovi decessi in tutta la penisola. Anche se si tratta del dato più basso da inizio pandemia gli esperti ribadiscono che il virus è ancora in circolazione e pertanto è fondamentale non abbassare la guardia. I contagi nel mondo sono arrivati ad oltre nove milioni e, mentre l’Europa sta lentamente ripartendo, preoccupa molto la situazione del Sud America, area che oggi conta oltre due milioni di positivi, la metà dei quali in Brasile. Il Covid 19 ha impattato negativamente anche sul primo comizio di Donald Trump, svoltosi oggi a Tulsa in Oklahoma. Il numero di partecipanti ha avuto un significativo ridimensionamento, impedendo al Presidente il bagno di folla in cui sperava per rilanciare la sua immagine. Nel vecchio continente preoccupa un focolaio rilevato in Germania presso un mattatoio del Nord Reno Westfalia ed in relazione al quale la cancelliera Merkel sta valutando un nuovo lockdown per la zona colpita.

Ultime notizie, primo weekend d’estate

Primo week end di estate all’insegna del bel tempo in tutta la penisola, con prove generali di vacanza per molti italiani, che si sono riversati verso spiagge, laghi e montagne alla ricerca di svago e aria buona. Tra distanziamento sociale, mascherine e voglia di libertà il bilancio è stato positivo ed anche gli operatori del settore lo interpretano come segnale di buon auspicio per la ripartenza.

Ultime notizie, weekend di fuoco in Inghilterra

La polizia inglese ha definito come atto terroristico il grave accoltellamento avvenuto a Reading, che ha lasciato sul campo tre morti e due feriti gravi. La responsabilità di questo folle gesto ricade su un venticinquenne libico, già arrestato dagli inquirenti. Sempre in Inghilterra giornata di doppi festeggiamenti per il Principe William, che oggi ha festeggiato insieme alla moglie ed ai figli il suo trentottesimo compleanno contemporaneamente alla festa del papà.



