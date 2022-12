Ultime notizie/ Oggi ultim’ora Cina travolta dal Covid: “rischio 1 milione di morti”

Ultime notizie Covid Cina: “rischio 1 milione di morti per nuova ondata”

Appena abolita la politica asfissiante dello “Zero Covid” e aperte le frontiere senza più quarantena per chi vi entra (dall’8 gennaio), la Cina torna stretta nella morsa del Covid-19: le ultime notizie in arrivo da Pechino parlano di nuova ondata completamente sotto controllo in un Paese dove evidentemente la “cultura” (e pure la qualità) del vaccino non è diffusa pienamente. 250 milioni di nuovi casi nei primi 20 giorni di dicembre, con alcuni studi di esperti che stimano in almeno un milione il numero di possibili morti: il Presidente Xi Jinping ieri ha parlato di una «campagna sanitaria più mirata e una linea di difesa comunitaria».

Al momento la Cina registra la curva di infezione al Covid-19 più alto di tutto il mondo e proprio in questo momento decide di invertire la rotta dopo tre anni quasi di ossessiva politica di abbattimento delle libertà personali per evitare il contagio di massa. Le strutture sanitarie sono al collasso per l’enorme afflusso di malati – in maggioranza anziani e non vaccinati – mentre le farmacie sono prese d’assalto e iniziano a scarseggiare i farmaci “comuni” per combattere i sintomi da influenza e Covid; non solo, i crematori non riescono a smaltire la grande quantità di cadaveri.

Si chiama Sabrina, ha 23 anni ed è la mamma che ha lasciato il figlio subito dopo aver partorito in un ospedale di Milano. La ragazza ha detto di aver fatto la cosa giusta perché vive col compagno in strada e non saprebbe come crescerlo mentre così il piccolo è sopravvissuto. Adesso la coppia spera in un aiuto. Interviene sul caso anche la Ministra per la famiglia Eugenia Roccella, che afferma che troppe donne rinunciano alla maternità per ragion i economiche.

Ultime notizie evasione carcere Beccaria: 4 ancora in fuga a Milano

Erano 7 in tutti i detenuti del carcere minorile di Milano evasi il giorno di Natale dal Beccaria; di questi 2 sono stati catturati poco dopo la fuga, uno si è costituito spinto dalla famiglia a farlo, mentre proseguono le ricerche per rintracciare i restanti quattro. La fuga è stata facilitata da un cantiere aperto all’interno dell’istituto penitenziario da sedici anni e mai ultimato. L’evasione rimette in discussione l’emergenza carceri fra suicidi, sovraffollamento ed emergenza negli organici della Polizia Penitenziaria.

Attacco con un drone ad una base militare russa: ultime notizie guerra Ucraina

Un attacco con un drone lanciato dall’Ucraina ha fatto tre vittime in una base militare russa in territorio russo. Il Presidente ucraino Zelensky sollecita l’India a contribuire al dialogo per una pace e chiede nel frattempo che la Russia venga esclusa dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Intanto da Mosca arriva la notizia di essere pronti a riaprire le forniture di gas verso l’Europa. Anche il Papa parla del conflitto in Ucraina durante l’Angelus chiedendo la pace per le terre martoriate mentre un altro conflitto sopito torna ad accendersi in Kosovo.

Gelo Usa, ultime notizie: morti e caos negli Stati Uniti e in Giappone per il maltempo

Con venti gelidi fino a 130 km orari, prosegue il maltempo negli Stati Uniti che ha fatto almeno 50 vittime in particolare nelle zone di Buffalo e a New York dove la Guardia Nazionale è stata schierata dal Governatore per aiutare gli automobilisti rimasti intrappolati nel traffico. Oltre un milione di persone senza elettricità. Bufere di neve senza precedenti anche in Giappone, che conta già 17 vittime.

Record di trapianti all’Ospedale Le Molinette di Torino

L’ospedale torinese di Le Molinette ha stabilito un importante record dopo aver portato a termine 24 trapianti in 100 ore grazie alla professionalità e alla dedizione del personale sanitario del nosocomio e alla generosità dei donatori e delle loro famiglie.

Tanti turisti in montagna e nelle città d’arte per Santo Stefano

Tanti italiani hanno approfittato, nella giornata di Santo Stefano, dell’apertura straordinaria dei musei delle città d’arte, mete gettonatissime in questo 2022. Il Ministro della Cultura Sangiuliano, che si è recato al Colosseo nel giorno di Santo Stefano, ha quindi sottolineato come la cultura rappresenti un volano importante per l’economia del Paese, annunciando che anche a Capodanno i musei saranno aperti. Pienone anche in montagna, con gli impianti di risalita presi d’assalto. In questa giornata di festa, 8 italiani su 10 ricicleranno gli avanzi del pranzo di Natale.











