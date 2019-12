ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim’ora: GdF, 18 miliardi confiscati alla mafia (24 dicembre)

La Guardia di Finanza ha confiscato in cinque anni alla mafia diciotto miliardi di euro tra beni mobili, immobili e contanti. Lo Stato ha incassato in contanti dal 2015 al 2019 sette miliardi di euro. Undici miliardi sono stati ricavati dai beni mobili ed immobili. Il risultato di questa maxi operazione è dovuto a mirati accertamenti da parte dei finanzieri. Il Comando generale della Guardia di finanza specifica che la lotta contro la criminalità organizzata è uno dei loro compiti primari. Si contano più di un milione e cinquecento mila controlli all’anno. In totale gli accertamenti della Guardia di finanza interessavano sessanta mila persone , quaranta al giorno. Oltre al danaro sono stati confiscati brillanti, metalli preziosi, quadri e opere archeologiche. Questo brillante risultato è dovuto al potenziamento degli strumenti di controllo elettronici e ad una mirata attività investigativa tributaria.

ULTIME NOTIZIE, IDEATORE DI MEETIC LIBERA 560 ANIMALI

Marc Simoncini, ideatore del sito di incontri Meetic, con una donazione di 250mila euro, ha contribuito a raggiungere la cifra di 600 mila euro. Con la somma ottenuta Rewild ha acquistato lo zoo di Pont-Scorff per liberare 560 animali. Sono stati eseguiti lavori all’interno della nuova struttura per facilitare la riabilitazione degli animali. Il contratto per l’acquisto dello zoo è stato sottoscritto con il proprietario il 16 dicembre. L’organizzazione Ong aveva riscontrato che molti animali, al momento dell’acquisto della struttura, erano in uno stato inquietante. La raccolta di soldi non si è fermata per la riabilitazione degli animali. Per Rewild sarà necessario raggiungere la somma di cento mila euro al mese per assicurare lo stipendi dei dipendenti, gli alimenti degli animali e le cure sanitarie. Ora tutti gli animali dello zoo sono stati liberati nel loro ambiente originale.

ULTIME NOTIZIE, CINESI IN SCHIAVITU’ NEL TORINESE

All’interno di un laboratorio di sartoria, i dipendenti cinesi erano costretti a lavorare per più di 15 ore al giorno. La loro paga era di cinque euro al giorno. I lavoratori cinesi erano tenuti in clandestinità e soggiornavano in condizioni umilianti. I due impresari cinesi sono stati condotti in carcere con l’accusa di sfruttamento del lavoro. I due imprenditori, fratello e sorella di giovane età, erano già conosciuti alle forze dell’ordine per la loro illecita attività ad Agliè, Cuceglio e Montalenghe. I due titolari si trovano ora nel carcere di Torino in attesa di essere interrogati dal magistrato.

ULTIME NOTIZIE, CASO DJ FABO: CAPPATO ASSOLTO

Il tribunale di Milano ha emesso una sentenza di assoluzione in favore del promotore del Congresso mondiale per la libertà di ricerca e della campagna Eutanasia, Marco Cappato. Era accusato di aiuto al suicidio per aver assecondato il trasporto di Fabiano Antoniani, conosciuto per la sua attività musicale come DJ Fabo, presso una casa di cura privata svizzera per il suicidio assistito. Dopo la lettura della sentenza, il pubblico presente in alula ha battuto le mani.