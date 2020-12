ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim’ora New York: spari davanti cattedrale dopo coro di Natale

Paura a New York per degli spari davanti alla cattedrale di St. John Divine, sede del vescovado. La polizia è subito intervenuta fermando un uomo armato che ha aperto il fuoco verso gli agenti prima di restare ferito gravemente. Era appena terminata l’esibizione di un cuore di Natale sulla scalinata della grande chiesa di Manhattan, per la precisione ad Harlem, a due passi dal Central Park. Era il primo evento organizzato dalla sede episcopale dall’inizio della pandemia Covid. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione della polizia, gli agenti sarebbero intervenuti dopo la segnalazione di un uomo davanti alla cattedrale con una giacca rossa che urlava dicendo di voler essere ucciso. Con sé aveva almeno due armi da fuoco. Gli agenti di pattuglia attorno alla chiesa sono intervenuti. Secondo quanto riportato dall’Ansa, sarebbe stata esclusa l’azione premeditata o di natura terroristica. (agg. di Silvana Palazzo)

Ultime notizie, Coronavirus, il bollettino di ieri

Sale nelle ultime ore il tasso di positività al Coronavirus che si riporta all’11,7%. Il bollettino di ieri infatti fa registrare 17.938 nuovi casi con 152.697 tamponi. Cala il numero dei decessi, oggi 484, e anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva, – 41, e delle degenze normali, -333. Le persone guarite sono 16.270 con il Veneto che resta la regione con il maggior numero di contagi, 4.092, davanti alla Lombardia, con 2335 ed alle Milia Romagna e Veneto con oltre 1000 casi. In generale i numeri dell’epidemia confermano il calo settimanale.

Ultime notizie, Furto in casa durante i funerali di Paolo Rossi

Nella giornata di sabato, mentre a Vicenza si stavano celebrando i funerali del campione azzurro, la casa di Paolo Rossi è stata svaligiata. Secondo le prime indagini dopo il furto, che sono state svolte dai carabinieri di San Giovanni Valdarno, i ladri avrebbero rubato gioielli, denaro contante ed anche un orologio Rolex a cui Paolo Rossi era particolarmente affezionato. La moglie, intervistata dopo aver ricevuto la notizia ha dichiarato che il marito è stato infangato proprio nel giorno in cui si celebravano i funerali e tutta Italia lo piangeva. Secondo le forze dell’ordine il furto è stato nesso a segno da una banda organizzata.

Ultime notizie, Folle ovunque e file nella domenica dello shopping

Nelle città italiane, senza distinzione tra nord e sud, la domenica dello shopping ha visto folle e assembramenti nelle vie dei centri di Milano, Roma, Bologna, Napoli e Firenze ed a Roma è stata chiusa la zona di Fontana di Trevi. I comuni stanno valutando misure restrittive per evitare i contagi da Covid-19 e anche il Codacons chiede che venga istituito il numero chiuso, minacciando le amministrazioni comunali. Anche il PD chiede maggiori restrizioni e di questo si parlerà anche nella riunione che si tiene in serata al Cdm, con le delegazioni dei vari partiti.

Ultime notizie, In Germania la cancelliera Merkel vara il lockdown

In Germania i contagi da Covid-19 si stanno impennando in maniera anomala e Angela Merkel è intenzionata a proporre un nuovo Lockdown che dovrebbe entrare in vigore mercoledì prossimo e durate fino al 10 gennaio. Resterebbero aperti solo i servizi essenziali e anche le scuole verrebbero chiuse in tutta la nazione. Secondo quanto dichiarato dalla cancelliera, le misure di contenimento attuate fino a questo momento non hanno sortito effetti positivi e quindi è necessario intervenire immediatamente con quelle più restrittive. Chiusi anche i parchi giochi ed i ristoranti, e nei giorni di Natale e Capodanno le tavole potranno ospitare fino ad un massimo di 5 persone, anche appartenenti a 2 nuclei familiari diversi.

Ultime notizie, I risultati del campionato di calcio

Nell’anticipo dell’ora di pranzo l’Inter si sbarazza del Cagliari con il punteggio di 3–1 ribaltando nell’ultimo quarto d’ora della partita il vantaggio ottenuto dai rossoblù nel finale del primo tempo. Vittoria sonante anche per la Roma che si impone per 5–1 in trasferta contro il Bologna. La Juventus vince per 3–1 a Genova contro la formazione di Maran, mentre l’altra formazione genovese, la Sampdoria, viene battuta per 2–1 dal Napoli nella prima partita di campionato giocata nello stadio ora intitolato a Diego Armando Maradona. Successo netto casalingo per l’Atalanta di Gasperini ai danni della Fiorentina. Il Milan viene fermato sul 2-2, trova il pari alla fine, dal Parma in casa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA