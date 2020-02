Ultime notizie/ Oggi ultim’ora: OMS a Ginevra per il Coronavirus (13 febbraio)

L’organizzazione mondiale della sanità si è riunita a Ginevra per fronteggiare l’emergenza del coronavirus, identificato come Covid 19. Il numero delle persone decedute in Cina è salito a 1115 e oltre 45.000 sono il numero delle persone infette. A Wuhan per la riapertura delle società sono aumentate le misure di controllo sanitario. L’Oms ha aumentato il livello di allarme per il coronavirus. Intanto a Ginevra ieri 400 scienziati si sono incontrati per trovare una soluzione contro il Covid 19 che sta sconvolgendo il mondo economico e sociale. Ancora persistono le restrizioni dei voli diretti per la Cina. La Civil Aviation Administration of China ha sollecitato la comunità internazionale ad adottare misure restrittive per limitare la diffusione dell’epidemia. Intanto, la Cina insiste per il ripristino immediato dei collegamenti. Per il ministro della Salute, Speranza, “non ci sono elementi per sospendere l’accordo di Schengen” sul libero traffico delle merci in Europa.

ULTIME NOTIZIE WUHAN: EMERGENZA STRUMENTI DI PROTEZIONE

A Wuhan i medici sono preoccupati per la carenza degli strumenti di protezione. Mancano tute e mascherine per evitare il contagio. Anche nei vari enti ospedalieri scarseggiano le forniture mediche. I medici più fortunati sono costretti a riutilizzare gli indumenti protettivi non più adatti a fronteggiare l’epidemia.

ULTIME NOTIZIE DIAMOND PRINCESS: AUMENTANO I CONTAGI Sulla nave crociera il numero delle persone contagiate da Covid 19 è aumentato. Oltre 40 persone risultano positive al test, come riferito dal Ministero della Salute di Tokyo.Tra le quaranta persone infette c’è un dirigente sanitario che aveva misurato la temperatura a dei passeggeri senza l’utilizzo di indumenti protettivi. Quattro passeggeri, uno straniero e tre cittadini giapponesi, sono stati ricoverati in un ospedale per le gravi condizioni fisiche.

ULTIME NOTIZIE, BOMBA ALLE POSTE DI AMSTERDAM

Intorno alle 8 presso l’ufficio postale di Abn Amro ad Amsterdam una lettera bomba è esplosa. Dopo 30 minuti un’altra lettera bomba è esplosa nell’ufficio smistamento postale di Kerkrade. Non si sono registrati feriti in entrambi gli uffici postali. I due edifici sono stati subito evacuati. Altre cinque lettere bomba sono state spedite nella scorsa settimana a società di Amsterdam, Utrecht e Rotterdam. I due edifici sono stati immediatamente evacuati. Le autorità del luogo hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

ULTIME NOTIZIE MILANO, MAXI TAMPONAMENTO AI NAVIGLI

Intorno alle 10, in via San Gottardo, zona Navigli, si è verificato un maxi tamponamento che ha coinvolto un tram, un auto, un taxi ed un autocarro. Secondo le prime ricostruzioni da parte delle autorità il conducente del tram della linea 3 non avrebbe frenato a causa di un improvviso malore. I feriti sono stati trasportati in autoambulanza in ospedale per le necessarie cure mediche. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Per tutta la mattinata il traffico è andato in tilt. E’ dovuta intervenire la polizia comunale per deviare il traffico.

