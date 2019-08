ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim’ora: ultimo saluto a Nadia Toffa (17 agosto 2019)

La morte di Nadia Toffa ha sconvolto tutto il paese con i funerali che si sono svolti nel Duomo della sua Brescia. A celebrare la messa c’era Padre Maurizio Patriciello uno dei simboli della lotta alla “Terra dei Fuochi” in Campania per la quale la giornalista si era tanto spesa in vita. Sia all’arrivo che alla partenza del feretro sono stati numerosi gli applausi e i momenti di grande commozione da parte dei presenti. C’erano ovviamente tutti i colleghi de Le Iene Show e anche molti personaggi del mondo dello spettacolo che provavano per lei un affetto simbolico e che le erano stati vicini lungo questa battaglia contro la sua malattia. Ovviamente c’era anche la famiglia che ha voluto mandare il suo saluto in prima linea a quella che è stata una grande guerriera.

Ultime notizie, Gaza: razzo intercettato verso Israele

Attorno alla Striscia di Gaza hanno suonato ieri le sirene di allarme, un razzo per fortuna è stato intercettato e reso innocuo. Decisivo è stato l’intervento del sistema antimissili Iron Dome. A raccontare quanto accaduto è stato il portavoce militare israeliano che ha riportato anche alcuni particolari interessanti. Dalle comunità ebraiche attorno alla Striscia poi arrivano le conferme del suono delle sirene di allarme, compresa la nota cittadina di Sderot. Al momento non ci sono ulteriori informazioni in merito.

Ultime notizie, lo Spiderman francese alla ricerca della pace

Alain Robert, 57enne francese, è noto come lo spiderman transalpino abile a scalare le strutture più alte a mani nude. Ha scalato la torre di vetro e acciaio Cheung Kong Center, un grattacielo di 63 piani, e alto 283 metri, che si trova ad Hong Kong. Nonostante l’età ha dimostrato una grandissima forma ed è riuscito a raggiungere la cima in circa un’ora. L’obiettivo era quello di appendere la bandiera della pace per invitare al dialogo i leader di questa splendida regione autonoma e la Cina. In passato Robert aveva scalato anche la Torre Eiffel, le Petronas Tower di Kuala Lumpur, l’Empire State Building e il Tapei 101.

Ultime notizie, Dzeko rinnova: colpo di scena

Un po’ a sorpresa Edin Dzeko ha firmato il rinnovo di contratto con la Roma fino al 2022, chiudendo di fatto le voci di calciomercato che lo volevano pronto a passare all’Inter. Il calciatore bosniaco aveva un accordo fino al 2020 che metteva alle strette i giallorossi, obbligati senza rinnovo a svenderlo anche considerato anche la sua età. L’ex attaccante del Manchester City ha specificato: “La Roma è casa mia e sono felice di poter rimanere qui a lungo. Abbiamo tutto per poter vincere un trofeo. Il confronto con la dirigenza, il lavoro con Fonseca e l’affetto di tifosi e compagni mi hanno reso ancora più consapevole di questa scelta”. I nerazzurri rimangono comunque alla finestra con la possibilità di valutare questa mossa della Roma utile per alzare il prezzo del suo cartellino.



