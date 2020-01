ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora, Coronavirus Cina: 1400 persone infette (26 gennaio)

Ultime notizie: sono 1400 le persone che hanno contratto il coronavirus in Cina. Più di tredici città sono state messe in quarantena. E anche per il capodanno lunare tutte le manifestazioni e feste sono state cancellate. Lo stesso presidente Xi Jinping, pur dicendosi fiducioso sul fatto che la Cina possa vincere la battaglia contro il virus, ammette che “la situazione è grave” perché il virus sta accelerando la diffusione. Per il momento il numero delle vittime accertate è salito a 41. Oltre i confini cinesi, in Francia sono state identificate tre persone infette, mentre il premier di Hong Kong ha proclamato lo stato di emergenza per i quattro soggetti infettati.

Processo di impeachment in corso al Senato per Donald Trump, in quello che negli Usa rappresenta ormai uno spettacolo da serie tv sullo sfondo della vita democratica del Paese e con le elezioni presidenziali distanti meno di un anno. Il presidente della commissione intelligence ha detto alla stampa che qualora il tentativo di revocare l’incarico al Presidente degli Stati Uniti fallisse, la democrazia sarebbe in grave pericolo. Per Jerry Naddler, membro dem della Camera dei Rappresentanti per lo stato di New York, Trump è un “dittatore”. La replica da parte del tycoon non è tardata ad arrivare: “Non si può essere messi sotto accusa senza aver commesso alcun crimine o reato”. Intanto sulle tv a stelle e strisce viene diffuso un audio rubato in cui Trump chiede di “levargli di torno” l’ex ambasciatrice americana in Ucraina, Marie Yovanovitch. Un problema inaspettato per i legali del tycoon…

ULTIME NOTIZIE, INCIDENTE SULLA TIBURTINA: MORTI DUE VENTENNI

In via Triburtina a Tivoli ieri notte due ventenni sono morti a causa di un incidente stradale avvenuto con un autobus. Lo schianto tra i due mezzi è stato violento. Secondo le prime ricostruzioni da parte delle forze dell’ordine, il guidatore della Fiat Panda avrebbe perso il controllo del mezzo per l’alta velocità, tamponando frontalmente l’autobus. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Villa Adriana ed il 118. I medici giunti sul luogo dell’evento non hanno potuto che accertare il decesso dei due ragazzi di 19 e 20 anni. Incolumi tutti i passeggeri del bus. La consolare è rimasta chiusa al traffico ed i mezzi di circolazione deviati su strade secondarie.



© RIPRODUZIONE RISERVATA