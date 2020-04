ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora coronavirus: negli Usa 1200 morti in 24 ore (7 aprile)

Secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University nelle ultime 24 ore si contano 1200 morti negli Stati Uniti, portando il numero complessivo delle vittime per coronavirus a quota 10 mila. Il vicepresidente Mike Pence ha annunciato la sperimentazione dell’idroclorochina, farmaco contro la malaria, sui pazienti contagiati da Covid 19. Il medicinale sarà sperimentato su tutti i pazienti positivi presso l’ospedale Hernry Ford di Detroit. L’autorità governativa americana metterà a disposizione l’idroclorochina nelle zone più contagiate dal focolaio. Intanto, per contrastare la diffusione dell’epidemia, Trump ha approvato nuovi provvedimenti restrittivi per le navi da crociera e per i voli con tratte nazionali.

ULTIME NOTIZIE, HAITI: PRIMO DECESSO PER COVID-19

Il ministro della Salute di Haiti ha registrato il primo decesso per SARS-CoV-2. Si tratta di un uomo di 55 anni che soffriva di patologie respiratorie pregresse. La vittima faceva parte di un gruppo di 21 persone positive ufficialmente registrate. Ad oggi sono stati eseguiti solamente 218 test dal 19 marzo. Le misure restrittive sanitarie imposte dal governo vengono costantemente violate in tutta l’isola. Lo riferisce l’autorità sanitaria locale. Il ministro della sanità teme un peggioramento della diffusione dell’epidemia, soprattutto nella città di Port au Prince, che supera i 3 milioni di abitanti.

ULTIME NOTIZIE GIAPPONE, APPROVATO STATO DI EMERGENZA

Il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha decretato lo stato di emergenza per contenere l’espansione dell’epidemia del Paese, dopo l’aumento dei numeri di casi di infezione nelle ultime due settimane, in particolare nella città di Tokyo: oltre 1000 casi di contagio. Si teme da tempo in Asia una seconda importante ondata di contagi. Lo riferisce l’agenzia Kyodo. Approvate nuove misure restrittive, grazie ai solleciti della governatrice Yuriko Koike e dell’Associazione medica nazionale. In seguito alla delibera approvata dall’autorità governativa i nuovi divieti riguardano l’assembramento di persone, lo svolgimento delle attività sociali nei luoghi pubblici e lo sport individuale all’aperto. Tutti i negozi non essenziali sono stati chiusi fino al nuovo ordine. Per contenere la crisi economica del Paese l’esecutivo approverà a breve un piano economico da 56 mila miliardi di yen in favore delle famiglie a basso reddito e delle piccole imprese.

ULTIME NOTIZIE, DE LUCA: CAMPANIA “ZONA ROSSA” FINO AL 10 APRILE

Il governatore De Luca ha dichiarato “zona rossa” la Campania fino al 10 aprile: solo nella giornata di ieri sono stati registrati 108 nuovi casi positivi. In totale le persone affette da coronavirus sono 3068. A San Giorgio la Croce Rossa italiana, la polizia municipale e diversi imprenditori hanno donato alimenti di prima necessità alle famiglie bisognose. La Campania ha pianificato strutture modulari per far fronte all’ emergenza sanitaria. Sono arrivati intorno alle 18 a Napoli 47 tir per la consegna dei prefabbricati. I lavori di costruzione sono già iniziati.



