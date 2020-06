Ultime notizie/ Ultim’ora coronavirus: sale la tensione a Mondragone (27 giugno)

Mondragone, in provincia di Caserta, cresce la tensione per un Coronavirus di una donna bulgara incinta a cui è stato fatto il tampone in ospedale. Così la zona dei palazzi ex Cirio è divenuta zona rossa: nessuno può uscire ed entrare per i prossimi 14 giorni. La notizia ha scatenato la violenza di altri condomini italiani che si sono scagliati contro i mezzi dei cittadini bulgari: è dovuto intervenire l’esercito per limitare i danni e tranquillizzare gli animi di tutti. Nel frattempo in tutta Italia la curva dei nuovi positivi non scende più: si è assestata su circa 300 nuovi casi ogni giorno. , in provincia di, cresce la tensione per un nuovo focolaio che si è sviluppato ed è stato scoperto lunedì scorso . In un condominio della cittadina sono stati riscontrati ben 43 persone, molte delle quali di nazionalità bulgara: la triste scoperta è avvenuta a seguito della positività aldi una donna bulgara incinta a cui è stato fatto il tampone in ospedale. Così la zona dei palazzi exè divenuta zona rossa: nessuno può uscire ed entrare per i prossimi. La notizia ha scatenato la violenza di altri condomini italiani che si sono scagliati contro i mezzi dei cittadini: è dovuto intervenire l’esercito per limitare i danni e tranquillizzare gli animi di tutti. Nel frattempo in tutta Italia ladei nuovi positivi: si è assestata su circa 300 nuovi casi ogni giorno.

Ultime notizie, nuovi fondi per 1 miliardo: in aula il 14 settembre

chiusura delle scuole per l’emergenza Coronavirus, si torna a parlare della un miliardo per far fronte a tutte le novità previste per il rientro: in primis, sono in programma ben 50 mila assunzioni per ampliare l’organico scolastico. Inoltre, si sta cercando di capire come far rispettare la distanza di un metro tra gli alunni: anche per tale aspetto sono state stanziate diverse somme di denaro per mettere a punto la migliore soluzione per tutti. Si è parlato anche di ingressi scaglionati, scongiurando l’ipotesi dei doppi turni. Dopo ladelleper l’emergenza Coronavirus, si torna a parlare della riapertura: è stata fissata per il 14 settembre e sin da ora si cerca di organizzare al meglio il rientro. E’ stata stanziata la somma diper far fronte a tutte le novità previste per il rientro: in primis, sono in programma benper ampliare l’organico scolastico. Inoltre, si sta cercando di capire come far rispettare la distanza di un metro tra gli alunni: anche per tale aspetto sono state stanziate diverse somme di denaro per mettere a punto la miglioreper tutti. Si è parlato anche di ingressi, scongiurando l’ipotesi dei doppi turni.

Ultime notizie, monopattini: di tendenza o nuovo pericolo?

In seguito alla diffusione del Covid, al bonus bici e all’estate è boom di monopattini elettrici: ma c’è chi parla di nuovo pericolo. Sì perché in molte città italiane, soprattutto in quelle più grandi come Milano e Roma, sono ancora poche le piste ciclabili destinate a questi mezzi: a questo bisogna aggiungere che le aree pedonali sono invece molto affollate e molte strade italiane sono realizzate con sampietrini, estremamente pericolosi per la mobilità su monopattino. E in effetti arriva dalla provincia di Milano una notizia di cronaca: due ragazzine di 15 anni si sono schiantate con il loro monopattino contro un taxi. Erano in due senza casco su un solo monopattino: una delle due è in gravi condizioni.

Ultime notizie, ombrelloni a San Marco

Con l’arrivo dell’estate gli Italiani non smettono di pensare alle vacanze: nonostante l’emergenza Covid-19 che ha ridotto notevolmente il numero degli spostamenti in Italia e nel mondo, si stima che 9 italiani su 10 stanno pianificando le vacanze estive. La maggior parte di essi sceglierà una meta italiana, con lo scopo di limitare al massimo gli spostamenti e l’utilizzo di mezzi di trasporto, come aerei e treni. E anche Piazza San Marco a Venezia si adegua alle novità: sono spuntati in questi giorni diversi ombrelloni allestiti dai diversi bar e ristoranti presenti nella piazza più famosa della città veneta. Naturalmente tutti a debita distanza per permettere ai turisti di godersi un aperitivo o semplicemente un caffè all’aperto nel pieno rispetto delle norme anti Covid.

