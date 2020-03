Ultime notizie/ Ultim’ora Coronavirus: Trump “non svuotate i supermercati” (16 marzo)

Il Consiglio dei Ministri per il varo del decreto con le misure per contrastare l’emergenza legata al Coronavirus si terrà questa mattina, lunedì 16 marzo, alle ore 09.00. Una notizia diffusa nella giornata di ieri, soltanto dopo lo svolgimento della riunione del pre-consiglio in vista del Cdm. L’incontro, che doveva avvenire ieri mattina, è slittato in diverse occasioni. Così prima del Cdm è stato indetto un pre-consiglio per trovare delle soluzioni concrete che possano permettere lo stop ai pagamenti di mutui e tasse ma anche allo stanziamento di risorse straordinarie per la Protezione civile e per l’intero sistema sanitario nazionale, messo a durissima prova dall’emergenza Coronavirus.

ULTIME NOTIZIE, TRUMP NEGATIVO AL TEST CORONAVIRUS

Trump, dopo essere entrato in contatto con tre persone risultate positive, si è sottoposto al test del coronavirus. Esame negativo per il Presidente. Lo ha riferito il medico della Casa Bianca. Washington ha predisposto controlli sanitari più rigidi: chiunque è entrato in contatto con il presidente o con altri funzionari dovrà sottoporsi al test del coronavirus. Intanto il Presidente degli Stati Uniti d’America ha invitato la popolazione a non prendere d’assalto i supermercati, come purtroppo accaduto in questi ultimi giorni malgrado le rassicurazioni: “Non assalite i supermercati, non c’è bisogno di accumulare provviste!”.

ULTIME NOTIZIE CORONAVIRUS, SPAGNA: POSITIVA MOGLIE DEL PRIMO MINISTRO

In Spagna si contano oltre 6.000 persone infette e oltre 200 decessi. La moglie del primo ministro spagnolo, Begona Gomez, è risultata positiva al test del coronavirus. Lo riferisce il governo di Madrid. Anche due ministri dell’esecutivo sono stati contagiati dal virus. La Spagna, secondo Paese per numero di persone positive in Europa, ha inasprito le misure di contenimento dell’epidemia, obbligando la gente a non uscire di casa e facendo chiudere tutte le attività non ritenute necessarie.

ULTIME NOTIZIE COVID 19, AUSTRALIA “CHIUDE” SUL MODELLO ITALIA

L’Austria ha chiuso ogni attività commerciale, seguendo le misure di contenimento dell’Italia. Sono chiusi i negozi e ristoranti, che fino a ieri rimanevano aperti fino alle ore 15. Chiusi anche parchi di divertimento e tutte le manifestazioni sportive. Saranno consentiti solo i trasferimenti necessari. Per contenere la diffusione dell’epidemia il cancelliere Sebastian Kurz ha chiesto al Parlamento lo stop dei voli di linea verso Russia, Ucraina e Gran Bretagna. Il provvedimento dovrebbe essere approvato nella giornata di domani.

ULTIME NOTIZIE, SITUAZIONE CORONAVIRUS IN ITALIA

Il nuovo bilancio del capo della protezione civile parla di 1441 decessi in Italia, 172 solo nelle ultime 48 ore. Le persone contagiate sono salite a 21.157, mentre i malati hanno raggiunto quota 17.750. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1518, 190 in più rispetto a ieri. Lo ha riferito il capo del dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli. Oltre 8000 sono le persone denunciate per non aver rispettato le misure contenitive. In Parlamento i viceministri Ascani e Sileri sono risultati positivi. Intanto cresce la preoccupazione dell’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, per il numero crescente delle persone che entrano ogni giorno in terapia intensiva. Si contano 85 persone contagiate che entrano negli ospedali e tre che escono.



