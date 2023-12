Ultime notizie/ Ultim’ora oggi 31 dicembre: Camorra, arrestato in Spagna boss Nicola Rullo del clan Contini

Ultime notizie Spagna, l’arresto del boss della Camorra del clan Contini

In un 2023 che si era aperto con la cattura del più ricercato tra i latitanti mafiosi, Matteo Messina Denaro, l’anno si chiude invece con la cattura in Spagna di un altro importante boss, questa volta della Camorra: le ultime notizie giunte oggi all’Agenzia ANSA da Alicante parlano della cattura di Nicola Rullo ‘o ’Nfamone’, accusato di essere capoclan dei Contini e tra i reggenti in passato dell’Alleanza di Secondigliano.

Terremoto oggi Trento M 2.8/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Cosenza

Secondo le cronache locali, Rullo si trovava in fuga da 3 mesi ed è stato braccato dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Napoli, con la collaborazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e sotto il coordinamento della Dda di Napoli. L’ex boss dei Contini era sfuggito all’ordine di carcerazione lo scorso settembre e si era dato alla latitanza: stando alle inchieste della Procura, Rullo sarebbe il braccio destro di Edoardo Contini, attualmente detenuto, ras dell’omonimo clan, ed è stato individuato ad Alicante in Spagna dopo una lunga ricerca internazionale. Dovrà scontare 4 anni, 2 mesi e 8 giorni di reclusione per associazione di tipo mafioso: al momento Rullo si trova in carcere in attesa del provvedimento di estradizione.

Immagini auguri buon anno 2024/ Video, gif e frasi su WhatsApp: calici per brindare al nuovo inizio

Le ultime notizie sulla guerra Ucraina – Russia

I raid che sono stati portati a termine nella giornata di ieri da parte delle truppe di Mosca, secondo quanto evidenziato dall’Ucraina, sono stati quelli di maggiore impatto dall’inizio della guerra: le ultime notizie dal fronte ucraino vede il numero dei morti ucraini accertati per i rad salito a 39. Anche le autorità di Belgorod hanno comunicato i dati degli attacchi di Kiev, parlando di 14 vittime e di oltre 100 feriti.

Nello stesso tempo la Russia ha inviato un messaggio a Kiev con la dizione “Aspettatevi le peggiori notizie”. Un attacco portato da droni ucraini contro le città di Kursk, Oryol, e Bryansk, oltre che sulla capitale, Mosca, è stato sventato dalla contraerea russa che ne ha abbattuto 30. Nel suo discorso di fine anno il leader russo Putin ha “dimenticato” sia il segretario generale delle Nazioni Unite che altri leader di Paesi occidentali.

Abruzzo avvia monitoraggio cardiaco minori 0-14 anni/ Liberati: “Troppe morti improvvise tra 2022 e 2023"

L’Iva sulle forniture di gas risale al 22%: le ultime notizie

Dal prossimo mese di gennaio tornano gli aumenti per le forniture del gas, con il governo che non ha rinnovato lo sconto sulle bollette che aveva fatto calare l’Iva al 5%. Secondo le ultime notizie dopo la Manovra approvata, lo sconto, dato l’abnorme aumento dei prezzi, era stato deciso dal governo Draghi e poi confermato dalla Premier Meloni fino al 31 dicembre 2023.

La bolletta dell’ultimo mese dell’anno sarà quindi l’ultima con lo sconto e, dal prossimo gennaio si tornerà a parare con l’Iva al 22%. Attualmente il prezzo del gas metano si aggira intorno ai 35 euro per megawattora. Con questo mancato rinnovo l’erario italiano torna ad incassare importi notevoli, facendo ricadere l’aumento sulle teste dei consumatori.

Aumentano notevolmente i casi di influenza

Mentre i casi di covid rimangono sotto controllo, l‘influenza continua a picchiare duro sugli italiani e si stima che per Capodanno ci saranno almeno 1 milione di persone a letto, un numero che non si era mai registrato negli ultimi 15 anni. Secondo le ultime notizie in arrivo dai reparti di pronto soccorso, gli ospedali sono invasi dalle persone influenzate, molti dei quali sono anziani e questo fa scattare l’allarme dei medici, che ricordano come sia ancora possibile effettuare la vaccinazione contro l’influenza. I malati lamentano tosse, brividi, mal di gola e dolori in tutte le parti del corpo. La colpa di questo aumento importante del numero dei malati è da ricercarsi in una serie di virus dell’apparato respiratorio che stanno colpendo gli italiani anche mischiandosi tra loro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA