Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, accordo grano Russia-Ucraina: “Evitato incubo fame”

Nel giorno in cui l’accordo per il grano fra Ucraina e Russia è stato rettificato, giungono buonissime notizie proprio riguardanti l’esportazione del prezioso cereale. Come fa sapere l’agenzia Ansa, il livello del grano è tornato a quello pre-conflitto in Ucraina, o meglio, il prezzo del frumento. Tutto merito delle esportazioni dai porti del Mar Nero che sono state sbloccate ieri a Istanbul, dopo una preziosa intesa a cui ha lavorato anche il presidente turco Erdogan. Il grano tenero è stato scambiato a 784.5 dollari per ogni singola unità contrattuale da 5mila staia (-2,64%), dati che si erano registrati lo scorso 16 febbraio, sette giorni prima l’invasione russa. Stessa sorte è toccata al grano duro, -2,32% a 841,25 dollari per 5mila staia, poco sotto la chiusura dello scorso 18 febbraio, ricorda ancora l’agenzia Ansa. Il premier turco, Erdogan, che è stato uno dei personaggi che hanno lavorato per questo accordo, si è detto soddisfatto dicendo che è stato evitato un incubo molto pericoloso come quello della fame nel mondo. Di questo accordo ha parlato anche Mario Draghi, che ha auspicato che questo sia un primo passo verso la pace. Anche la Cina e l’Unione Europea si sono dette favorevoli all’accordo raggiunto tra le parti. Le offensive russe sul territorio ucraino comunque continuano e a Mykolaiv sono stati colpiti degli obiettivi civili.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 23 luglio/ Positività in calo, -45 ricoveri

Ultime notizie covid, il monitoraggio settimanale Iss

Nella giornata di ieri sono stati diffusi i consueti dati del monitoraggio settimana Iss, l’istituto superiore di sanità. Notizie positive in merito alla pandemia di covid, visto che l’Rt, dopo settimane di risalita, è tornato a scendere. Nel dettaglio l’Iss spiega: “Nel periodo 29 giugno-12 luglio, l’Rt medio calcolato sui casi” di Covid-19 “sintomatici è stato pari a 1,23 (range 1,16-1,33), in diminuzione rispetto alla settimana precedente” quando era di 1,34, “ma oltre la soglia epidemica. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è anch’esso in diminuzione e a cavallo della soglia epidemica: Rt 1 (0,98-1,02) al 12 luglio vs Rt 1,15 (1,12-1,17) al 5 luglio”. La nuova ondata di covid sembra quindi aver raggiunto il suo picco, il plateau, di conseguenza dalla prossima settimana dovrebbe attenderci una sensibile diminuzione dei casi.

Ultime notizie, bimba morta a Milano: interrogata la madre

E’ stata interrogata ieri pomeriggio dal gip di Milano Alessia Pifferi, la 37enne che si trova da due giorni rinchiusa nel carcere di San Vittore, accusata di omicidio volontario dopo che ha lasciato sola la figlia di 18 mesi per sei giorni. Stando ai primi accertamenti, in attesa dell’autopsia, la piccola sarebbe morta “per stenti e mancanza del necessario accudimento”. Il pm ha chiesto la convalida del fermo e la custodia cautelare in carcere, e nel corso del precedente interrogatorio la 37enne, stando a quanto spiegano gli inquirenti, è sempre apparsa lucida, non ha mai pianto ne perso il controllo. Secondo chi indaga, il comportamento della donna, come si legge su SkyTg24, sarebbe stato dettato dalla volontà e non da una situazione di degrado o di tossicodipendenza. Stando ai vicini di casa la donna “non giocava mai con lei, non la portava a passeggio, la teneva sempre nel passeggino”. Il padre della bimba non si conosce.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Il bollettino del coronavirus segnala 71.075 nuovi casi e 155 decessi. Numeri inferiori a quelli delle 24 ore precedenti quando erano stati 80.653 e 157 decessi. Anche il tasso di contagiosità è abbassato dal 22% di ieri al 20,8% di oggi con 4341.191 tamponi processati. Il numero dei ricoverati nei reparti ordinari è sceso di 40 unità e si è portato a 10.944 mentre nei reparti di intensiva sono ricoverate 406 persone. Intanto l’Ema, Agenzia Europea del farmaco, ha dato il “via libera” all’uso del vaccino Spikevax come richiamo per Moderna per i ragazzi dai 12 ai 17 anni.

Ultime notizie, Italia medaglia d’oro ai mondiali di scherma

Le fiorettiste italiane hanno conquistato oggi la medaglia d’oro nei mondiali di scherma battendo la formazione degli Stati uniti, travolta dalla bravura delle azzurre che si sono aggiudicate il primo gradino del podio con il punteggio di 45 – 27. Si tratta del primo oro dopo 4 anni di digiuno e le schermitrici italiane sono state Errigo, Volpi e Favaretto. L’Italia, che ha una grande tradizione in questa gara, era “rimasta a secco” sia nei precedenti mondiali che si erano svolti nel 2019 e nelle Olimpiadi di Tokio dello scorso anno. Grande successo anche per il CT Cerioni. Per la spedizione azzurra è arrivata anche la medaglia d’argento conquistata dagli spadisti nella prova maschile a squadre.

Ultime notizie, la crisi di governo

Dopo le dimissioni ufficiali del Premier Draghi, le elezioni politiche sono ste fissate per il prossimo 25 settembre e tutti i gruppi politici hanno iniziato le manovre per ottenere il maggior numero di voti. Le votazioni saranno ancora con il metodo precedente, il “Rosatellum” che aveva lasciato molti scontenti nelle precedenti tornate, ma per la prima volta il numero dei parlamentari sarà ridotto. Silvio Berlusconi ha lanciato subito una proposta per portare le pensioni minime a 1.000 euro al mese con 13 mensilità, mentre a sinistra si stanno disperdendo le possibilità di un accordo tra PD e M5S che sembrava cosa fatta prima delle mosse del movimento di Giuseppe Conte che hanno determinato la caduta del governo.

Ultime notizie, le Ferrari prima e seconda nella prima giornata di prove in Francia

Le due rosse di Maranello hanno confermato il loro buon stato di forma conquistando le prime due posizioni nelle libere del venerdì. Il primo tempo su circuito di Le Castellet è stato siglato da Sainz, che dovrà però scontare una penalità di 10 posizioni in partenza, mentre il secondo è stato segnato da Charles leclerc vincitore dell’ultimo GP in Austria. Dietro di loro si è piazzato il leader della classifica mondiale Verstappen, con la sua Red Bull.











