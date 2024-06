Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, accordo nomine Ue: von der Leyen confermata, poi Costa e Kallas

Sono arrivate le nomine definitive all’Europarlamento, a circa una ventina di giorni dalle elezioni Europee 2024. Una giornata quindi importante a Bruxelles, visto che è stata trovata la quadra definitiva per quanto riguarda i principali incarichi in seno all’Ue per il periodo 2024-2029. E’ stata quindi confermata Ursula von der Leyen come numero uno della Commissione Europea, al suo secondo mandato, mentre Antonio Costa è il nuovo presidente del Consiglio Europeo, con Kaja Kallas Alto rappresentante per la politica estera.

L’Italia, come scrive TgCom24.it, si è astenuta dal votare contro la von der Leyene, ma si è schierata contro Kallas e Costa, scelta motivata così dal premier Meloni: “Ribadita la contrarietà al metodo, astensione in attesa di negoziato sul ruolo del nostro Paese. Nomine Ue sbagliate nel metodo e nel merito”. Scholz invece esulta: “Bene la destra populista fuori dall’intesa”

Ultime notizie, Mattarella sulla strage di Ustica

Il presidente della repubblica italiana, Sergio Mattarella, torna a parlare della strage di Ustica a esattamente 44 anni da quei tragici eventi avvenuti il 27 giugno del 1980. Il capo dello stato ha sottolineato come la verità manchi ancora, invitando i Paesi amici a collaborare. “Nel cielo di Ustica, 44 anni or sono si compì una strage di dimensioni immani”, ha detto Mattarella, come si legge su TgCom24.it.

E ancora: “Rimasero uccise tutte le 81 persone a bordo del volo da Bologna a Palermo. La Repubblica italiana fu profondamente segnata da quella tragedia, che resta una ferita aperta anche perché una piena verità ancora manca e ciò contrasta con il bisogno di giustizia che alimenta la vita democratica”. Quindi ha concluso dicendo: “L’Italia non si stancherà di continuare a cercare e chiedere collaborazione anche ai Paesi amici per ricomporre pienamente quel che avvenne”.

Ultime notizie, è tutto pronto per il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi

E’ andato in scena in quel di Milano il party pre matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi. Una festa per “pochi intimi”, circa mille invitati fra amici e famigliari, l’inizio dei festeggiamenti che di fatto si protrarranno fino al prossimo 6 luglio, quando si celebrerà il matrimonio a Rimini.

I due hanno brindato circondati dai loro affetti, consegnando poi hanno consegnato gli inviti agli invitati con tanto di iban in fondo per eventuali bonifici alla luna di miele della coppia, così come riferisce TgCom24.it. Simona Ventura era vestita con un completo giacca e pantalone in pizzo bianco, mentre Giovanni Terzi ha fatto la sua presenza con un abito sartoriale blu, molto elegante. Fra gli invitati più noti, Valeria Marini, Alba Parietti, Eleonora Daniele, Paola Barale, Giusy Ferrari e molti altri ancora.

Ultime notizie, torna il caldo sull’Italia

L’Italia sta per vivere una nuova ondata di calore, come al solite complice l’arrivo dell’anticiclone africano dall’Algeria. Ci sarà bel tempo per i prossimi 4-5 giorni con temperature in rialzo un po’ ovunque e con picchi di caldo soprattutto in Sicilia e al centro.

Farà caldo anche al nord, dove l’estate non è ancora arrivata, complice anche l’afa, ma secondo gli esperti meteo nelle regioni più a settentrione già da sabato la situazione potrebbe nuovamente peggiorare. Sul resto della penisola sarà invece estate piena, con picchi possibili superiori ai 40 gradi in Sicilia, mentre a Firenze e Roma la colonnina dovrebbe superare i 34/35 gradi. Ovunque splenderà il sole, accompagnando quindi la fine del mese di giugno e l’inizio di luglio.

