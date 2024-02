Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Alessandra Todde vince le elezioni: “La nostra risposta ai manganelli”

Ora è definitivo ed ufficiale, Alessandra Todde è la nuova presidente della regione Sardegna, prima donna nella storia a ricoprire questo ruolo. La candidata del campo largo Partito Democratico-Movimento 5 Stelle ha ottenuto più voti rispetto allo sfidante del Centrodestra, Truzzu, anche se il divario è stato minimo, poco più del 45 per cento per la Todde contro il 45 di Truzzu.

La neo presidente ha annunciato il suo programma di lavoro spiegando che intende cominciare “dalla sanità, dall’assalto eolico e dai giovani che emigrano: vorremmo un’isola moderna, pulita, meta per chi vuole vivere in un contesto del terzo millennio”, come si legge su TgCom24.it, spiegando inoltre che l’alleanza M5S-PD era l’unica strada percorribile per ottenere la vittoria. Ha parlato infine delle cariche della polizia agli studenti: “Noi abbiamo risposto ai manganelli con le matite”.

Ultime notizie, il podcast Muschio Selvaggio a Luis Sail

Continua il periodo non proprio fortunato per il cantante e imprenditore Fedez. Nella giornata di ieri è giunta la notizia circa il fatto che il tribunale di Milano ha dato ragione all’ex amico del rapper, lo youtuber Luis Sal, circa la proprietà del podcast Muschio Selvaggio.

Come riportato da una nota emessa dall’ufficio stampa dello stesso Sal “il provvedimento ha decretato che la società di Sal ha il diritto di rilevare le quote della società di Fedez, esautorando così quest’ultimo nella gestione del podcast”. Pronta la replica di Fedez che attraverso la sua pagina Instagram ha fatto sapere che in realtà la causa sul merito non è ancora iniziata e che il giudice ha semplicemente stabilito che le quote dello stesso “saranno gestite da un custode” nell’interesse della società, così come riporta TgCom24.it.

Ultime notizie guerra Ucraina, Nato: “No truppe a Kiev”

La Nato, per bocca del generale Stoltenberg, ha fatto sapere che non è intenzionata a mandare alcuna truppa dell’Alleanza Atlantica a Kiev, in difesa dell’Ucraina. “Gli alleati della Nato – le parole del suo numero uno stanno fornendo un sostegno senza precedenti all’Ucraina. Lo facciamo dal 2014 e lo abbiamo intensificato dopo l’invasione su larga scala da parte della Russia. Ma non ci sono piani per truppe da combattimento della Nato sul terreno in Ucraina”.

Le dichiarazioni di Jesn Stoltenberg all’Associated Press giungono in risposta alle parole di Emmanuel Macron, presidente francese, circa la possibilità che venissero appunto inviati soldati dell’Alleanza Atlantica in Ucraina.

Ultime notizie, liberati in Mali i componenti della famiglia Langone

I componenti della famiglia Langone, che erano stati rapiti in Mali dai guerriglieri jihadisti nel maggio del 2022 sono stati liberati oggi. Originari di Triuggio, località in provincia di Monza, i tre componenti della famiglia sono testimoni di Geova e, secondo quanto comunicato da Palazzo Chigi, sono in buone condizioni nonostante la lunga detenzione. Al momento del sequestro i tre si trovavano all’interno della loro casa nella città di Kuotiala. Il rientro in Italia di Rocco Langone, del figlio Giovanni e della moglie Maria Donata Caivano, è avvenuto oggi con atterraggio a Roma.

Ultime notizie, le previsioni meteo sull’Italia

Le previsioni meteorologiche confermano che tutto il territorio italiano resterà sotto la pioggia per l’intera settimana, e saranno presenti anche forti mareggiate con onde che sul Tirreno raggiungeranno anche i 4 metri di altezza.

Allo stesso tempo le zone alpine saranno interessate da precipitazioni nevose intense. Una situazione che si dovrebbe prolungare anche al prossimo fine settimana con piogge a più riprese e soltanto qualche squarcio di sereno. Un vortice ciclonico certamente importante sia per intensità che per durata che, dopo essere arrivato sull’Italia partendo dal Mar Ligure, influenzerà tutte le altre regioni e abbandonerà poi l’Italia dopo aver messo sott’acqua la Sicilia.

Ultime notizie, tragedia nell’alessandrino con un 16enne travolto dal treno

Un ragazzo di 16 anni che era alloggiato in una comunità per minori è stato investito ed ucciso da un treno stamani intorno alle 7. Il luogo dell’investimento è la stazione di Felizzano, in provincia di Alessandria e l’ipotesi più accreditata della tragedia è quella di un attraversamento dei binari dettato dal ritardo per recarsi a scuola.

Il ragazzo era sprovvisto di documenti, ma da primi riscontri è stato accertato che era un ospite della comunità della località dell’alessandrino. Ora si stanno cercando testimoni per chiarire l’esatta dinamica della tragedia.











