Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: alluvione in Afghanistan, almeno 29 morti (16 agosto)

Le ultime notizie provenienti dall’Afghanistan sono, purtroppo, tragiche: improvvise alluvioni legate alle piogge torrenziali hanno causato almeno 29 morti, con centinaia di dispersi. La provincia più colpita, riportano fonti di governo, è quella di Parwan, con 20 morti e un centinaio di dispersi e 50 feriti, ma anche quelle di Kapisa e Nangarhar non sono state risparmiate dalla furia del maltempo. Da Kabul fanno sapere che “coltivazioni, decine di case e strade sono stati distrutti”, specificando che le vittime accertate nella provincia di Kapisa sono 5 e 4 in quella di Nangarhar. I soccorritori, in queste ore, stanno scavando nel fango in varie località alla ricerca di corpi e di eventuali superstiti.

Dopo un anno di lavoro, gli italiani si godono un po’ di meritato relax: il Ferragosto italiano ha mille sfaccettature e tanta bellezza, dalle spiagge del Sud ai paesaggi mozzafiato ad alta quota fino alla ricchezza artistica dei musei sparsi su tutta la penisola. Le ultime notizie relative a questo 15 agosto, il primo senza mascherine dopo l’era Covid, parlano chiaro: un italiano su due è in vacanza e si superano i numeri registrati nel 2019. Sono ritornati in tutte le grandi città italiane i turisti stranieri che prediligono i musei e le città d’arte: sono 240 i musei aperti nella giornata di Ferragosto. Gli italiani, invece, prediligono il mare: quest’anno il 90% degli italiani ha scelto di restare in Italia e trascorrere le vacanze estive in una delle tante città. Nella giornata di Ferragosto resta la tradizione del pic-nic al mare o in mezzo alla natura, magari in un agriturismo in collina.

Oggi è radunato il Comitato Nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica che ha reso noto il report di un anno di analisi su omicidi, delitti, femminicidi, scomparse e attacchi informatici. Dal 1° agosto 2021 al 31 luglio 2022 i delitti sono aumentati di 241mila unità, crescono anche gli omicidi di 319 casi e i femminicidi passati da 208 nel 2021 a 225 nell’ultimo anno. In Italia aumentano purtroppo anche i casi di furti e rapine, con la denuncia di 800mila persone e la scomparsa di diecimila persone.

Dopo i giorni di intesa tra i vari partiti e la consegna dei simboli, adesso l’obiettivo delle alleanze createsi in queste settimane è quello di presentare le liste complete tra il 21 e il 22 agosto. Nel Pd c’è forte tensione in quanto Letta dovrà necessariamente accontentare gli alleati con cui ha siglato i vari accordi, soprattutto alla luce della riduzione del Parlamento di circa un terzo delle unità. Anche il Movimento 5 Stelle non naviga in buone acque e attende la selezione online dei candidati da parte degli elettori stessi. Chi sembra, invece, avere le idee chiare è Berlusconi: certo della sua vittoria, pensa ai primi 100 giorni di governo ed elenca gli impegni. Tra questi, vi è la volontà di liberare l’Italia dalle tre pressioni, quella fiscale con la flat tax al 23%, quella burocratica con l’abolizione delle autorizzazioni preventive e quella giudiziaria con il rafforzamento dei diritti del cittadino.

La prima giornata di Serie A ha registrato la vittoria di tutte le big. Vincono le romane con non troppe difficoltà: la Roma supera la Salernitana per 1-0 con gol di Cristante, mentre la Lazio riesce a battere il Bologna, nonostante la rapida espulsione del portiere Maximiano, vittima di un’uscita goffa al 6° minuto. A far scalpore, però, è la gaffe del portiere Radu della neopromossa Cremonese, che permette alla Fiorentina di aggiudicarsi i 3 punti all’ultimo minuto. Bene anche il Napoli, che travolge il Verona per 5 a 2. Nella serata di lunedì, la Juventus di Massimiliano Allegri ha superato in scioltezza il Sassuolo di Dionisi per 3-0, con la prima rete italiana di Di Maria e la doppietta di Vlahovic.

