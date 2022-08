Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: omicidio in spiaggia a Foggia, spari tra bagnanti

Maurizio Cologno, pregiudicato di 52 anni, è morto nella spiaggia di Marina di Lesina, ucciso da colpi di pistola all’esterno di un bagno. La sparatoria, in base alle ultime notizie, è avvenuta tra i bagnanti che si stavano recando al mare. L’omicida ha sparato 6 colpi, tre dei quali hanno colpito la vittima, che era originario di San Severo. L’uomo faceva il parcheggiatore abusivo e aveva precedenti penali, ma non è chiaro se l’omicidio sia dovuto a questi.

SALMAN RUSHDIE COME STA DOPO COLTELLATE/ Respiratore staccato: rischia perdita occhio

Le indagini sulla sparatoria sono condotte dai carabinieri, che hanno interrogato anche i testimoni presenti sul posto. “Abbiamo sentito le urla e poi abbiamo visto una persona accasciata a terra. E’ successo tutto in pochi istanti, non sappiamo nient’altro”, hanno detto. Gli inquirenti si stanno servendo anche delle immagini di videosorveglianza tratte dalle telecamere presenti nella zona al fine di individuare il killer. Al momento sembrerebbe essere stata esclusa la pista della criminalità organizzata.

Bollettino Coronavirus Ministero Salute 14 agosto/ Tasso di positività scende a 13,4%

ULTIME NOTIZIE: È MORTO PIERO ANGELA

Il grande divulgatore televisivo e giornalista Piero Angela è morto nella giornata di ieri a Roma all’età di 93 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dal figlio Alberto con un messaggio sui social nel quale ha augurato “Buon viaggio papà”. Dopo la comunicazione data dal figlio sono arrivati messaggi di cordoglio dal monto politico e dalla Rai, per la quale aveva dato vita a molti programmi importanti nel corso della sua lunga carriera. Molti messaggi sono arrivati anche dal mondo della musica dato che era anche un grande appassionato di jazz.

Auguri buona festa dell'Assunta/ Frasi: "Luce splendente di Maria guidi tuoi passi"

Nato a Torino, viveva attualmente a Roma e nel corso della sua carriera aveva anche scritto molti libri, facendo ammirare la sua conoscenza sia del mondo della scienza che di quello dell’arte a almeno due generazioni di italiani, che ora ne piangono la scomparsa. Angela era un vero e proprio gentiluomo delle trasmissioni televisive e due sue caratteristiche che non l’hanno mai abbandonato sono state la passione ed il rigore. I funerali si terranno la prossima settimana dopo la camera ardente che sarà allestita in Campidoglio.

ULTIME NOTIZIE: LA SITUAZIONE CORONAVIRUS

Da osservare anche le ultime notizie relative all’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia. Il bollettino di ieri segnala che ci sono stati 24.787 nuovi casi di contagio e 129 decessi. Il tasso di positività mostra una discesa ed arriva al 13,4%. In controtendenza rispetto ai giorni precedenti i dati relativi ai ricoveri sia nelle terapie intensive, dove si è registrato un aumento di 15 pazienti, che nei reparti ordinari, dove l’aumento è stato di 288 pazienti, Continua a scendere invece il dato complessivo dei contagiati con i guariti che sono stati 51.462. Per quanto riguarda le varie regioni si sono avuti 2.999 nuovi casi in veneto, 2.813 in Lombardia e 2.276 in Campania.

ULTIME NOTIZIE: ITALIA DOMINA A EUROPEI DI NUOTO

Ancora una grande giornata è stata quella di ieri per la Nazionale italiana di nuoto agli Europei che si stanno disputando a Roma. Gli azzurri sono ancora in testa al medagliere e si stanno aggiungendo successi su successi. Ultima in ordine di tempo la medaglia d’oro di Gregorio Paltrinieri nella gara degli 800 stile libero, nella quale ha conquistato uno stupendo bronzo anche il 16enne Lorenzo Galossi.

In precedenza oro per Minesini e Ruggiero nel nuoto sincronizzato, mentre la coppia formata dalla Pilato e dalla Angiolini nella gara dei 100 rana ha ottenuto la medaglia d’oro e quella d’argento. Infine nella gara dei 100 metri stile libero, vinta da Popovici con il nuovo record del mondo sulla distanza, Miressi ha conquistato la medaglia di bronzo. In totale nel medagliere sono 20 le medaglie totali, 9 delle quali d’oro.

