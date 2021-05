ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: altre indagini per la morte di Luana (14 maggio)

Leggero aumento dei nuovi casi di contagio nel bollettino del coronavirus con 8.085 . mentre diminuiscono i decessi che da 262 scendono a 201. L’aumento dei nuovi casi porta anche a quello del tasso di positività, al 2,8%. Bene invece i numeri che riguardano i ricoveri con una discesa di 99 unità per le terapie intensive e di 672 unità per i reparti ordinari. Ora i ricoverati in totale sono 1893 in intensiva e 13,608 nei reparti ordinari. Restano superiori a quota mille i nuovi casi in Lombardia, 1.398 ed in Campania, 1.110, mentre le altre regioni restano sotto quota mille con il Piemonte con 706, il Lazio con 654 e la Toscana a 651. Con i 14.295 guariti scende ancora il numero totale dei positivi che sono scesi a 346.008.

Exploit per Marcell Jacobs che nel meeting in corso a Savona ha stabilito il nuovo record italiano battendo il precedente di Filippo Tortu. Per lo sprinter della nazionale azzurra il tempo di 9 secondi e 95 centesimi, contro i 9 secondi e 99 centesimi di Tortu. La prestazione è stata ottenuta nel corso delle batterie del Memorial Ottalia. Per Tortu, che non ha partecipato alle gare per un infortunio il record è durato per 3 anni, avendolo stabilito a Madrid nel 2018. Jacobs è un 26enne nativo di El Paso, ed ha fin qui disputato una stagione straordinaria con l’oro negli europei nei 60 metri indoor. Un risultato da buone speranze anche per le prossime olimpiadi.

Le indagini sui macchinari della fabbrica tessile da parte della procura proseguono e un primo risultato è stato la manomissione di un altro orditoio, “gemello” di quello che ha causato la morte della giovane, che ora deve essere analizzato dai periti. Sia la titolare dell’azienda tessile di Montemurlo che l’addetto alla manutenzione dei macchinari sono indagati per la manomissione o per la rimozione dolosa dei mezzi di protezione del macchinario. Le indagini vanno avanti anche per valutare la posizione lavorativa della 22enne operaia, che dai primi rilievi sembra avesse sono compiti di catalogazione e non operativi.

I bombardamenti di Israele contro Gaza hanno già causato la morte di molte persone tra le quali anche 17 bambini. La denuncia arriva da parte dell’UNICEF, ribadendo che sono proprio quelli che stanno maggiormente soffrendo a causa del conflitto. Da parte delle autorità israeliane arriva la risposta che Hamas usa i bambini come scudi umani proprio per evitare i bombardamenti. Intanto i lanci di missili proseguono da entrambe le parti con gravi effetti soprattutto dalla parte di Gaza. Nel corso di un Raid sulla striscia è stato colpito un centro per l’intelligence e ci sono notizie di un possibile attacco degli israeliani via terra.

I primi dati che sono stati forniti riguardo all’efficacia dei vaccini in Italia sono confortanti. Per quanto riguarda i contagi sono calati del 95%, mentre per i casi gravi la diminuzione è del 99%. I dati riguardano la provincia di Ferrara e sono relativi a 96mila persone vaccinate, con 1 solo caso mortale dopo la vaccinazione.

