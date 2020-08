Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, approvato il documento ISS sulla scuola (29 Agosto)

L’emergenza Coronavirus resta in primo piano. Ieri il bollettino ha parlato di 1.462 nuovi contagi, in aumento rispetto ai 1.411 positivi registrati giovedì. In crescita anche i decessi passati da 5 a 9. Purtroppo il Covid si è affacciato di nuovo all’interno delle residenze per anziani: è accaduto a Milano alla RSA Quarenghi, in cui ventuno degenti oltre ad un operatore sanitario sono risultati positivi al tampone, alimentando il timore di nuovi focolai in queste strutture.

Ultime notizie, approvato documento dell’ISS

Finalmente è arrivata l’approvazione del documento dell’Istituto superiore di sanità per la gestione di eventuali focolai a scuola. Il protocollo definitivo è stato approvato dalla Conferenza convocata dal ministro Francesco Boccia. In merito al secondo nodo da sciogliere, cioè il problema del trasporto pubblico degli studenti, la decisione finale è attesa per lunedì 31 agosto. Si confida di trovare un accordo con le Regioni per definire il numero massimo di persone da far salire a bordo, che potrebbe oscillare tra il 50% ed il 75% della normale capacità dei mezzi. A questo problema si aggiunge quello della disponibilità degli insegnanti: in migliaia hanno chiesto di non rientrare in aula in quanto soggetti fragili ad alto rischio di contagio.

Ieri mattina è avvenuta la consegna dei primi 350 banchi monoposto nelle scuole di Codogno, Alzano e Nembro i tre Comuni più pesantemente colpiti dalla pandemia. Con un gesto simbolico ma ricco di significato il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri ha deciso di iniziare la distribuzione proprio da queste zone, come augurio di ripartenza e rinascita.

Ultime notizie, le rivelazioni Istat dicono…

Secondo la rilevazione Istat nel secondo trimestre 2020 il fatturato del settore servizi è diminuito del 23% rispetto allo stesso trimestre del 2019, mentre su base annua il calo si attesta a -26,2%. Le attività più colpite sono quelle rimaste ferme durante ii lockdown e quindi trasporti, alberghi, ristoranti e rivenditori di auto. Il record della contrazione di fatturato spetta alle agenzie di viaggio, che hanno perso oltre il 93% del volume di affari.

Ultime notizie, l’attesa di Donald Trump

Il presidente Donald Trump ha accettato la nomination repubblicana per il secondo mandato alla Casa Bianca. Diventa quindi ufficialmente lo sfidante di Joe Biden alle presidenziali in programma il 3 novembre. Durante un discorso lungo 70 minuti Trump si è detto fiero della nuova candidatura, ribadendo che intende rendere l’America più sicura e forte che mai. Nei confronti del rivale il presidente in carica ha avuto parole dure, dichiarando che eleggere Biden vorrebbe dire distruggere gli Stati Uniti. Mentre Trump chiudeva la sua convention si sono verificate manifestazioni di protesta davanti alla Casa Bianca.



