Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, arrivano nuove chiusure per le Regioni (20 Febbraio)

Sale il numero dei nuovi contagi da Coronavirus nel bollettino di ieri. Sui 297.128 tamponi eseguiti sono infatti 15,479 e questo fa salire l’indice di positività al 5,2%. Con i 353 decessi odierni il totale da inizio pandemia supera la soglia dei 95mila morti. Numeri diversi per quanto riguarda i ricoveri, con le terapie intensive che crescono di 14 unità, mentre nei reparti ordinari si è registrato un calo di 118 unità. I guariti sono invece 17.170 e con questo dato il numero dei contagiati scende a 382.448, 362mila dei quali sono in isolamento al proprio domicilio, mentre il totale dei ricoverati nei reparti ordinari è di 19.890 persone. Con i suoi 3.724 nuovi contagi la Lombardia resta ancora la regione italiana più colpita, ed anche l’Emilia Romagna con un aumento di 1.821 casi e la Campania con 1.616 contagi in più sono tra le regioni con i maggiori aumenti.

Ultime notizie, La situazione nelle regioni e i colori

Nel fine settimana come di consueto si stilano i rapporti settimanali dai quali dipendono i colori delle regioni a partire dalla domenica successiva. Per effetto delle varianti del Coronavirus, l’Rt settimanale a livello nazionale si trova allo 0,99% e si teme per un aumento progressivo dei contagi. Per questo a partire da domenica alcune regioni potrebbero passare in zona arancione, Campania, Molise, Umbria ed Emilia Romagna. L’esperto Rezza dichiara che è atteso un aumento dei casi. Da parte dell’Iss arriva un appello a tutti i cittadini a limitare i contatti e gli spostamenti ed a restare il più possibile a casa. Secondo Brusaferro, grazie alle vaccinazioni si è ridotto il contagio tra le persone “over 80”, ma nello stesso tempo è stato registrato un lieve aumento tra i più giovani. La variante inglese in diverse regioni ha ormai superato la percentuale di 1/3 dei contagi e in alcuni casi del 50%.

Ultime notizie, Le espulsioni nel M5S

Continuano i problemi all’interno del M5S con la possibilità di una scissione visto l’alto numero di parlamentari che sono ad un passo dall’espulsione. In totale sono 51 tra deputati e senatori i parlamentari che rischiano l’espulsione, come pretende Vito Crimi. Secondo il regolamento del movimento, il Collegio dei Probiviri, l’organo che deve prendere questa decisione deve avere l’unanimità della decisione, per cui si potrebbe anche verificare un voto diverso.

Ultime notizie, Prima riunione del G7 per il premier Draghi

Si è svolta nella giornata di ieri, in modalità streaming, la riunione del G7 alla quale ha partecipato, per l’Italia, il premier Mario Draghi. Per lui si trattava della prima volta e anche per il neo presidente degli USA, Joe Biden. Nel corso della riunione è stata ribadita la volontà di affrontare congiuntamente la pandemia, riservando degli investimenti importanti per le campagne di vaccinazione nei vari paesi. Biden ha dichiarato che il suo paese contribuirà con 2 miliardi di dollari mentre il premier inglese Johnson ha detto che le dosi di vaccino che non serviranno in Inghilterra saranno donate ai paesi emergenti. In totale si parla di un impegno finanziario totale per i paesi che fanno parte del G7 pari a 7,5 miliardi di euro.

Ultime notizie, Ritorna la Prada Cup

Dopo il rinvio dovuto al mini lockdown in Nuova Zelanda, ha ripreso stanotte la sfida tra Luna Rossa e Britannia per la conquista della Prada Cup e la qualificazione allo scontro con New Zealand. La barca italiana si presenta con il risultato ottenuto sinora di 4–0 e punta a conquistare quanto prima le 7 vittorie occorrenti per passare il turno.



