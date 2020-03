ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, Bertolaso consulente Lombardia (15 marzo)

Ultime notizie: in Italia l’epidemia da coronavirus ha superato quota 17mila casi, con aumento di oltre 2000 unità soltanto nelle ultime 24 ore. Segnali incoraggianti arrivano sul fronte del governo, con l’esecutivo che dopo una laboriosa contrattazione con le parti sociali ha trovato un’intesa per garantire la sicurezza sul lavoro nell’ambito emergenza epidemia. Da segnalare come al momento siano state intanto più di 7000 (dati del Viminale) le denunce da parte delle forze dell’ordine nei confronti di quei cittadini che non hanno rispettato le limitazioni imposte dal governo. Intanto, sul fronte più caldo, quello lombardo, da segnalare la nomina a consulente personale del governatore Fontana di Guido Bertolaso, chiamato a dirigere il progetto di realizzare un ospedale in Fiera.

ULTIME NOTIZIE CORONAVIRUS: TRUMP SOTTOPOSTO A TAMPONE

Donald Trump ha eseguito il tampone per il coronavirus. Lo ha dichiarato lo stesso presidente degli Stati Uniti d’America all’indomani della decisione di dichiarare lo stato d’emergenza nazionale. Un cambio di passo notevole quello nella gestione della pandemia da parte del tycoon, che oggi ha invitato sui social al distanziamento sociale, ma che soltanto pochi giorni fa bollava l’epidemia di coronavirus come il nuovo grande “imbroglio” dei Democratici in vista delle elezioni. Purtroppo, viene da dire, così non è: lo ha capito anche Trump, che se ha intenzione di restare alla Casa Bianca dovrà trovare il modo di gestire questa pandemia se venirne travolto. Impresa non scontata, visto il ritardo con cui gli Usa si stanno muovendo.

ULTIME NOTIZIE CORONAVIRUS: VO’ EUGANEO, NESSUN NUOVO CASO DI CONTAGIO

Notizie non certo positive quelle che arrivano dall’Italia e in particolare dalla Lombardia, la Regione che per bocca dello stesso assessore alla Sanità, Giulio Gallera, dopo aver retto l’urto del coronavirus si trova adesso a poter gestire non più di 15-20 posti letto in terapia intensiva. La speranza di una luce da intravedere in fondo al tunnel arriva però dal paese noto come il focolaio veneto: a Vo’ Euganeo nelle ultime ore non si è infatti registrato nessuno caso nuovo di contagio da coronavirus. Lo riferisce la Regione Veneto. Il Comune di Vo’ ha intrapreso la strada della guarigione. Il sindaco Giuliano Martini ha dichiarato di avere applicato la quarantena e fatto eseguire due screening a cui ha aderito quasi tutta la popolazione. Domenica scorsa la popolazione di Vo’ è uscita dall’isolamento.



