ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: bimbo di 7 anni muore in piscina a Padova (9 agosto)

Nelle ultime notizie di oggi, gli oltre 20 milioni di “Green Pass” scaricati in Italia negli ultimi tre giorni, un risultato che il ministro Speranza ha definito straordinario. La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha confermato che saranno i titolari dei locali a dover provvedere all’osservanza delle misure anti-Covid, anche se “non potranno chiedere la carta d’identità ai clienti”. “Non si può pensare che l’attività di controllo venga svolta dalle forze di polizia. Andare al ristorante con il Green Pass è come andare al cinema e mostrare il biglietto”. Intanto, i dati dell’ultima settimana relativi ai contagi sono in calo rispetto a quelle precedenti anche se l’aumento prosegue, ma con minore intensità rispetto alle settimane di luglio. Il numero dei ricoveri continua a crescere ma in modo molto lento e i reparti ospedalieri non stanno segnalando particolari problemi.

Ultime notizie, problemi in Italia per il grande caldo

Si apre la settimana più rovente dell’estate con temperature che, al Sud, potranno arrivare a toccare i 48 gradi. I primi segni di questa nuova ondata di calore si avranno già domani, con quattro città da bollino rosso (Bari, Campobasso, Latina e Roma) e altre 13 da arancione. L’ondata di caldo dovuta all’anticiclone africano, è stata denominata “Lucifero” e interesserà tutta l’Italia. Anche da parte della Coldiretti è stato lanciato un allarme in quanto le temperature troppo alte sono dannose sia per le coltivazioni di verdura che per la frutta. Sono diversi gli incendi scoppiati al sud. Nello scenario più probabile delineato dagli esperti questa ondata di caldo è destinata a durare a lungo e potrebbe proseguire anche per alcuni giorni dopo Ferragosto. Per difendersi dal caldo il ministero della Salute ribadisce alcune fondamentali regole: evitare di esporsi al caldo o al sole dalle 11 alle 18; non frequentare zone particolarmente trafficate, in particolare per le persone più fragili; uscire nelle ore più fresche, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone e evitando l’attività fisica all’aperto nelle ore più calde. Poi attenzione alla conservazione dei farmaci, bere abbondantemente, evitando bevande troppo fredde e quelle alcoliche. Importante poi seguire un’alimentazione leggera, preferendo la pasta e il pesce alla carne, evitando i cibi elaborati e piccanti.

Ultime notizie, prima vittoria di Sinner in un ATP 500

Il tennista italiano ha vinto per la prima volta una finale dell’ATP 500, battendo l’americano Mc Donald in 3 set sul cemento di Washington. Con questo successo il 20enne italiano fa anche un buon balzo in avanti per quanto riguarda la classifica dell’ATP raggiungendo il 15esimo posto assoluto. Jannik Sinner era partito in questo torneo con la quinta testa di serie e ha giocato un ottimo torneo, riuscendo a vincere per la terza volta sulle quattro finali fin qui disputate in carriera. Per quanto riguarda le Olimpiadi di Tokyo 2020, un’accoglienza da star a Fiumicino per Marcell Jacobs, che si è presentato agli arrivi con in braccio il figlio e al collo una delle due medaglie d’oro conquistate ai Giochi di Tokyo: fra applausi e ovazioni, lo sprinter azzurro è stato abbracciato dalla compagna, dai figli, dalla mamma e dagli amici. “Non mi aspettavo venissero tutti, bellissimo – ha detto Jacobs, campione olimpico nei 100 metri e nella 4×100 -. Anche sul podio è stato emozionante ma tornare qui e rivedere tutti lo è anche di più”.

Ultime notizie, incidente mortale sul lavoro in provincia di Foggia

Ancora un morto sul lavoro con un operaio di 47 anni, Alessandro Rosciano, che è rimasto schiacciato sotto una lastra di cemento nel cantiere di San Giovanni Rotondo nel quale svolgeva il lavoro di saldatore. Appassionato allevatore di canarini, l’uomo era molto conosciuto ed aveva ottenuto dei premi nei concorsi internazionali. La dinamica dell’incidente mortale non è stata ancora accertata, ma è certo che la lastra che lo ha colpito è caduta dalla gru che la stava spostando. A pochi giorni da un’altra morte sul lavoro, quella della 40enne Laila El Harim, nel Modenese, un’altra vittima per una triste statistica che non fa differenze tra Nord e Sud del Paese. “E’ ora di dire basta”, è il commento unanime dei sindacati. Rosciano stava realizzando vasche per il recupero dell’acqua piovana nel cantiere. Era regolarmente assunto da una ditta di Manfredonia che stava eseguendo i lavori per conto del Consorzio di bonifica Montana del Gargano. Secondo la ricostruzione dell’accaduto, alcuni operai stavano spostando le lastre di cemento con una gru, quando una delle più pesanti si è staccata, precipitando dall’alto sul 47enne. Per l’operaio non c’è stato nulla da fare: è deceduto all’istante sotto il peso della lastra, che oscilla tra i dieci e i quindici quintali.

Ultime notizie, scontro nella notte a Firenze tra uno scooter e un monopattino

Nella notte di ieri, alle 2.00 un tragico scontro, con uno scooter che ha travolto un monopattino, è avvenuto in viale Don Minzoni a Firenze. L’uomo che si trovava a bordo del monopattino, un 29enne originario dello Sri Lanka, è morto, mentre le due persone che erano a bordo dello scooter sono rimasti gravemente feriti e sono stati ricoverati all’ospedale di Careggi. Secondo quanto appreso, non sarebbero in pericolo di vita. Una ambulanza del 118 è intervenuta velocemente sul posto e sono stati effettuati dei tentativi di rianimazione che però non sono stati sufficienti a salvare la vita del 29enne. La dinamica dell’incidente viene ora vagliata dalle forze dell’ordine anche tramite i filmati delle telecamere della zona. L’incrocio dove è avvenuto l’incidente è regolato da semaforo.

Ultime notizie, un bambino di 7 anni muore in piscina in provincia di Padova

Nel parco acquatico di San Pietro in Gu in provincia di Padova, un bambino di 7 anni che si trovava in compagnia dei genitori, è morto dopo essere stato trovato esanime in piscina. I soccorsi sono intervenuti subito e ci sono stati dei tentativi di rianimazione mentre veniva trasportato in ospedale ma purtroppo senza esito positivo. Il bambino si trovava nel parco acquatico con i genitori, residenti a Limena. A lanciare l’allarme attorno alle 13 è stata una bagnina, che ha notato il piccolo riverso a pancia in giù, privo di sensi, in un punto dove la profondità della piscina è di poco più di un metro. Da quanto emerso sembra che il piccolo possa essere rimasto in acqua senza respirare per un periodo relativamente lungo. Spetterà ora agli investigatori ricostruire quanto accaduto e perchè nessuno si sia accorto del corpo inerme in acqua. L’area della piscina dove è avvenuta la tragedia è stata posta sotto sequestro.



