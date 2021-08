ALLERTA METEO, ONDATA DI CALDO RECORD/ Temperature sui 45 °C, è allarme incendi

Un’ondata di caldo senza precedenti e un’allerta meteo che riguarda quasi tutta Italia, con un occhio particolare a quanto accadrà al Sud nella settimana che porta a Ferragosto. A determinarle l’avvento dell’anticiclone africano Lucifero, che secondo le attuale previsioni meteo potrebbe causare l’ondata di calore più importante dell’estate non solo in quanto a picchi massimi di temperatura previsti, ma anche per quel che concerne durata ed estensione geografica. Quello che attende diverse regioni del Centro-Sud fino a partire da oggi e fino al week-end di Ferragosto e un caldo affoso, che non concederà respiro se non a sera inoltrata. Una vera e propria “fiammata” che al Meridione e sulle isole, da oggi fino a lunedì potrebbe portare a registrare anche dei record per quanto riguarda i picchi di temperatura. In alcuni casi potrebbero essere toccati addirittura i 45 gradi.

ALLERTA METEO, ONDATA DI CALDO RECORD

Anche il Nord Italia non dovrebbe essere comunque esentato da questa fase di stabilità atmosferica, per usare un eufemismo. Caldo e afa la faranno da padroni in particolare a partire da metà settimana: nelle Regioni settentrionali, in particolare nelle aree interne di pianura, le temperature dovrebbero non solo toccare, ma addirittura superare i 35 gradi. Fra le preoccupazioni maggiori derivate da questa ondata di caldo anomalo anche per il periodo c’è quella relativa agli incendi. A lanciare l’allerta è stato il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio: “Il nostro Paese sarà interessato da temperature molto elevate, condizione che faciliterà la propagazione di incendi boschivi su tutto il territorio. Le temperature subiranno un aumento su tutto il Centro-Sud, raggiungendo valori elevati nelle giornate di martedì 10 e mercoledì 11 agosto. In queste due giornate le località interne della Sicilia e della Sardegna registreranno valori prossimi ai 45 gradi centigradi“. Ecco perché, ha aggiunto il capo dipartimento, è fondamentale tenere comportamenti corretti provvedendo a segnalare la presenza di ogni piccolo focolaio.

