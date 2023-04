Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: bomba a San Pietroburgo, ucciso blogger Tatarsky

L’offensiva russa, lanciata fin dallo scorso mese di ottobre si sta esaurendo senza aver ottenuto il suo scopo, quello di distruggere tutte le infrastrutture nemiche. Le truppe di Kiev sono infatti riuscite a neutralizzarla. Oggi intanto nel bar di Prigozhin una esplosione ha causato la morte di un blogger militare, Maksim Fomin, noto con il nome di Vladen Tatarsky, ed il ferimento di 25 persone.

Marocco, drammaturgo muore dopo essersi dato fuoco per protesta/ Dramma a Rabat

Secondo i primi accertamenti la bomba era nascosta all’interno di un regalo. Sempre oggi, e per la durata di un mese, la Russia avrà la presidenza del Consiglio di Sicurezza dell’Onu e per Kiev questa scelta rappresenta una vergogna.

Ultime notizie F1: finale caotico a Melbourne

h

E’ stato un finale decisamente caotico quello del Gp di Melbourne, terzo appuntamento con il mondiale di Formula 1 2023. Le monoposto hanno concluso la gara in regime di safety car alla luce dell’incidente che si era verificato due giri prima dopo una ripartenza. A chiudere davanti a tutti è stato Max Verstappen, con Hamilton secondo e poi Alonso, mentre Carlos Sainz è giunto solo dodicesimo a seguito di una penalità di cinque secondi dopo tocco su Alonso.

La Cina si infiltra nell'economia italiana/ Investimenti segreti con prestanome

Malissimo invece Charles Leclerc uscito già al primo giro, alla terza curva, dopo un testacoda terminato nella ghiaia. Critico Verstappen alla bandiera a scacchi: “Forse la prima volta la bandiera rossa ci poteva stare, ma la seconda proprio non l’ho capita. Poi tutto è stato un gran casino, ma siamo riusciti a sopravvivere. Avevamo un bel passo e abbiamo vinto, il che ovviamente è la cosa più importante”. Si tratta del secondo Gp caotico di fila dopo che a Jeddah Alonso era stato penalizzato per poi rivedere la propria posizione riassegnata.

Ultime notizie, Papa Francesco alla messa per la Domenica delle Palme

Papa Francesco, come previsto, ha presenziato in San Pietro per la messa della Domenica delle Palme, a sette giorni esatti dalla Pasqua. Il Pontefice, dimesso dal Policlinico Gemelli nella giornata di sabato, ha voluto prendere parte al rito delle Palme, in previsione poi della Settimana Santa che prende il via ufficialmente oggi.

VON DER LEYEN E MACRON IN CINA/ "Litio, Ucraina, export: ecco quello che non sapremo"

Dopo la Messa il consueto Angelus mentre per oggi e domani sono previste alcune udienze nel Palazzo apostolico, prima dell’udienza generale di mercoledì. Giovedì sarà quindi la volta del consueto rito della lavanda dei piedi, e Papa Francesco si recherà presso l’istituto penitenziario minorile di Casal Del Marmo per la tradizionale messa in Coena domini. Per il Venerdì Santo la tradizionale via Crucis, confermatissima nonostante i recenti problemi di salute del Santo Padre, e poi la Messa di Pasqua domenica 9 a chiusura della sette giorni di celebrazioni pasquali.

Ultime notizie, morti 2 scialpinisti in Valle d’Aosta

Sono stati recuperati nella giornata di ieri i cadaveri di due scialpinisti che erano dati per dispersi da sabato in Valle d’Aosta. I due corpi senza vita sono stati ritrovati nella zona del Chateau des Dames (Valtournenche), estratti dalle nevi dopo essere stati travolti da una valanga. Polemica da parte di Luciano Caveri, assessore regionale della Valle d’Aosta agli Affari europei, innovazione, Pnrr e politiche nazionali per la montagna, che attraverso un tweet ha scritto: “È sconcertante che ci siano scialpinisti che disattendono i bollettini che indicano pericolo, esponendo i soccorritori a rischi per salvataggi assai costosi per la comunità, spesso purtroppo solo per recuperare le salme di chi è stato vittima della propria imprudenza”.

Evidentemente i bollettini avevano previsto il rischio di valanghe. Nel corso del weekend quattro valanghe hanno colpito le Alpi provocando morti e feriti. In Alto Adige, una donna è morta nello stesso momento in cui le due figlie stavano partecipando ad una gara sciistica. A Vallelunga, nella Resia, due persone sono morte sotto la valanga della cima Tiergartner ed un ragazzo è rimasto gravemente ferito. Le squadre di soccorso sono riuscite a salvare l’uomo che era rimasto sotto la valanga sul monte Baceno, che è ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Gli altri sciatori che facevano parte del suo gruppo sono invece rimasti illesi.

Ultime notizie, la giornata mondiale dell’autismo

Si è celebrata ieri la giornata mondiale dell’autismo, con il presidente della repubblica, Mattarella, che ha inaugurato la seconda sede di PizzaAut a Monza, parlando con le persone presenti tra le quali anche il cantante Elio, presente con il figlio autistico, Dante.

Il presidente ha potuto gustare una pizza speciale preparata per lui utilizzando dei prodotti provenienti dalle terre che lo stato ha confiscato ai mafiosi. Successivamente ha anche assistito ad un concerto. Il fondatore della catena di pizzerie, Nino Acampora, era emozionatissimo per la presenza del presidente ed ha parlato di quanto ancora resta da fare per aiutare i ragazzi autistici.











© RIPRODUZIONE RISERVATA