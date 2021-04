ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Camera approva il Recovery Plan (28 aprile)

Il bollettino dell’epidemia di coronavirus del 27 aprile conferma il trend di discesa del contagio . Infatti a fronte di 302.734 tamponi eseguiti i nuovi casi sono 10,404 con una discesa del tasso di positività al 3,4% rispetto al 5,8% del giorno precedente. In aumento invece i decessi che dai 301 di lunedì salgono a 373. Il totale dei casi di contagio registrati dall’inizio della pandemia sono 3.981.512, mentre il totale dei morti è salito a 119,912. Conferma del calo anche per quanto riguarda i ricoveri, con un decremento importante, pari a 100 unità, per quanto riguarda i reparti di terapia intensiva, mentre per i reparti ordinari il calo registrato è stato di 323 unità. In totale attualmente i ricoverati in intensiva sono 2.748, mentre nei reparti ordinari si trovano attualmente 20.312 persone. I nuovi guariti sono stati 14.688. Le persone in isolamento domiciliare sono 425.089 con un calo di 4.239.

Ultime notizie, la Camera dei Deputati ha approvato il Recovery Plan

Con una larghissima maggioranza di 442 voti favorevoli e 19 contrari, la Camera ha approvato il Recovery Plan . Si sono registrate anche 51 astensioni, da parte dei deputati di Fratelli d’Italia. Il Premier Draghi, durante la sua replica in aula seguita al dibattito, rispondendo alle critiche arrivate da parte di Fratelli d’Italia rispetto ai tempi stretti di questa approvazione, ha sottolineato come la scadenza del 30 aprile per la presentazione alla UE non sia “mediatica” ed ha ricolto un appello agli enti locali che riceveranno circa il 40% dei fondi a disposizione e saranno quindi i veri e propri attuatori del piano. Lo stesso premier ha confermato che il Superbonus sarà presente anche nel 2023, ma che dovrà subire delle semplificazioni. Dopo l’approvazione da parte dei deputati, ora il dibattito si è spostato nell’aula di Palazzo Madama, poi tra mercoledì e giovedì si svolgerà il Cdm che dovrà dare il via libera definitivo per la presentazione all’Unione Europea.

Ultime notizie, un attacco jihadista in Burkina Faso causa la morte di tre giornalisti europei

Due giornalisti spagnoli, tra i quali il documentarista David Beriain e un irlandese sono stati uccisi in Burkina Faso nel corso di una imboscata armata da parte dei ribelli jihaidisti. I tre europei lavoravano per conto di una ONG ambientalista ed erano impegnati nella realizzazione di un documentario sulla caccia di frodo che avviene nel paese africano. In Burkina Faso le violenze si sono moltiplicate nel corso degli ultimi anni e in questo caso l’attacco al convoglio sul quale viaggiavano i giornalisti sarebbe avvenuto da parte di ribelli a bordo di 2 pickup e di varie moto.

Ultime notizie, dibattito alla Camera sul Dl Covid

Lo scontro sull’orario del coprifuoco alle 22.00 continua ad animare un dibattito molto teso a Montecitorio, dove Fratelli d’Italia ha presentato un ordine del giorno per la modifica. Un altro odg dello stesso tenore è stato presentato dalla Lega. Nella maggioranza sono nuovamente esplosi i diversi punti di vista e quindi è stato necessario che il governo sospendesse la seduta per portare avanti le trattative tra i vari gruppi. La posizione sulla quale si cerca l’intesa è quella di una revisione dell’orario da fare nel mese di maggio. In totale gli ordini del giorno in discussione relativi al Dl covid sono sette.

BUON 1 MAGGIO 2021, FRASI D'AUGURI/ Citazioni sul lavoro e voglia di ridere un po'

