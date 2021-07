ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: caos M5s, Di Maio media tra Conte e Grillo (2 luglio)

Il mese di luglio si apre con un bollettino da 882 nuovi contagi, in leggero aumento rispetto ai 776 di mercoledì ma con 21 decessi contro i 24 del giorno precedente. Stabile allo 0,4% il tasso di positività. Continua il calo dei ricoveri con le terapie intensive che vedono una diminuzione di 18 unità rispetto alle 24 ore precedenti, e grazie alle guarigioni il numero totale dei malati scende sotto quota 50mila ritornando così a dati che non venivano registrati dallo scorso mese di settembre.

La pandemia ha portato problemi di costi maggiori e minori incassi per tutti i settori, ma quello delle assicurazioni auto ha virato al contrario, con un notevole risparmio per le compagnie dati i lunghi periodi di lockdown. Secondo l’Ivass le assicurazioni italiane hanno risparmiato nel periodo della pandemia circa 2,3 miliardi di euro, mentre i ristori che sono stati concessi ai clienti ammontano a soli 800 milioni di euro, dei quali solo una parte sono stati distribuiti. Per questo nel corso della sua relazione annuale l’Ivass ha “bacchettato” duramente le compagnie con le parole di suo presidente, Signorini.

Ultime notizie, morto all’isola d’Elba Lorenzo Bozano

Lorenzo Bozano, conosciuto come il “biondino della spider rossa”, e reso famoso nel 1971 a causa del rapimento e dell’uccisione di Milena Sutter, è morto a causa di un malore, occorsogli mentre stava facendo il bagno in mare all’Isola d’Elba. Bozano venne condannato per l’omicidio della giovane ereditiera e era stato posto in libertà condizionata da circa 2 anni, dopo aver scontato gran parte della condanna. Dopo vari gradi di processo che ribaltarono le sentenze, la condanna all’ergastolo avvenne nel 1976.

Ultime notizie, ancora caos nel M5S, il ministro Di Maio a colloquio con Conte

Luigi di Maio, che è stato ministro nei due governi guidati da Giueppe Conte, si è recato a casa dell’ex Premier, a Roma, per parlare della situazione che si sta sviluppando in seno al Movimento 5 Stelle. La conversazione tra i due ha avuto una durata di più di un’ora e Di Maio ha cercato di ricucire lo strappo che da alcuni giorni ha messo di fronte Beppe Grillo e Conte. All’interno del M5S sono molte le persone che sperano di vedere risolta positivamente questa negoziazione, anche in vista delle prossime elezioni amministrative di autunno e le possibili alleanze del Movimento. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, si è detta fiduciosa nella risoluzione positiva della lite.

Ultime notizie, l’indagine sul delitto di Chiara Gualzetti

Le indagini sull’omicidio della 16enne Chiara Gualzetti continuano ed il Gip ha confermato il fermo dell’arrestato definendolo “capace di intendere e senza scrupoli”. Nel provvedimento il giudice del tribunale dei minorenni lo descrive come elemento freddo e spietato e sottolinea l’evidente inconsistenza delle motivazioni addotte dall’assassino, che ha anche dichiarato di aver già cercato di uccidere la ragazza.

Ultime notizie, le nuove strategie di Matteo Salvini

Il leader della Lega si è scoperto “europeista” ed assicura il sostegno del suo partito all’attuale Premier sino al 2024 in modo da evitare la lotta con il partito di Giorgia Meloni. Dopo quella data secondo Salvini, Mario Draghi potrebbe essere il successore di Ursula Von der Leyen.

