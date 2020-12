ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, c’è la bozza del Recovery Plan (26 dicembre)

L’altalena dei numeri relativi all’epidemia di coronavirus continua anche con il bollettino di ieri, 25 dicembre. I nuovi casi accertati sono infatti 19.037 su 152.334 tamponi effettuati, con il rapporto che compie un netto passo in avanti passando dal 9,3% al 12,49%. Calano invece le vittime rispetto al giorno precedente, oggi 459 decessi. Incremento molto forte in Veneto dove i nuovi casi sono stati 5.010, mentre sono molto lontani i dati relativi alla Lombardia, 2.628 nuovi casi, Emilia Romagna, 2,127 e Lazio, 1691. Un incremento notevole è stato quello dei guariti, con 32.324 persone e quindi un totale di attualmente positivi di 579.886. Nelle terapie intensive la diminuzione è di 5 unità, mentre è di 668 quella dei reparti ordinari.

Ultime notizie, Il primo furgone con le fiale di vaccino è arrivato in Italia

Le prime fiale del vaccino Pfizer-Biontech contro il Coronavirus sono arrivate in Italia. Il furgone ha passato il confine del Brennero, proveniente dal Belgio e ha proseguito il viaggio per lo Spallanzani di Roma con la scorta dei carabinieri. La campagna di vaccinazione prenderà il via il 27 dicembre prossimo. Il primo carico è composto da 9.750 dosi che saranno utilizzate per la vaccinazione del personale sanitario. Pronti gli strumenti per l’inizio della vaccinazione, aghi, siringhe e diluenti, In questa prima fase sul territorio italiano le vaccinazioni saranno eseguite soltanto in 300 centri, nella maggior parte dei casi strutture ospedaliere, mentre a regime dovrebbero essere 1.500 e il cuore logistico della distribuzione dei vaccini a quel momento sarà l’aeroporto militare di Pratica di Mare, nel Lazio, dove è stato realizzato un apposito hub. Nel suo discorso prima della benedizione di Natale, Papa Francesco ha chiesto che il vaccino sia disponibile per tutti.

Ultime notizie, Ecco la bozza per il recovery Plan

Sono 189miliardi di euro le risorse che compongono il Recovery Plan, la cui bozza è stata consegnata ai gruppi della maggioranza per le valutazioni. Il piano è suddiviso in 6 grandi comparti, con risorse per 40 miliardi destinate al rinnovo degli edifici, 18,5 per il sostegno della mobilità sostenibile con auto elettriche, e 18 destinati agli interventi per la scuola e per la ricerca. Nella bozza non è più presente la task force ipotizzata in un primo momento e che era stata oggetto di tante discussioni, sostituita da una “unità di missione” presso il Mef.

Ultime notizie, Il discorso alla nazione della regina Elisabetta

Nel tradizionale messaggio di Natale per i suoi sudditi, la Regina Elisabetta ha parlato di speranza, augurandosi che aiuti tutti a vivere nel prossimo futuro. Il discorso è stato centrato sull’epidemia che sta colpendo tutto il mondo, con il Regno Unito che è tra i più colpiti. La regina ha ricordato che il 2020 è anche l’anno in cui ricorre il bicentenario della nascita dell’infermiera che è considerata a tutti gli effetti la pioniera dell’assistenza ospedaliera, Florence Nightingale.

Ultime notizie, Il maltempo colpisce l’Italia

Tutta l’Italia sta facendo i conti in questi giorni con il maltempo che sta portando perturbazioni e neve anche a quote basse nelle regioni del nord. Nelle zone del centro sud si stanno avendo delle forti bufere che portano vento e pioggia in grande quantità. Molti comuni hanno emesso degli allerta meteo invitando a fare attenzione sia al vento che alla neve.

© RIPRODUZIONE RISERVATA