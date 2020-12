Bollettino coronavirus Ministero Salute/ Dati 25 dicembre: superati 2 milioni di casi

L’Italia ha superato i due milioni di casi registrati di coronavirus dall’inizio della pandemia Covid. Con gli oltre 18mila di ieri sono saliti per la precisione a quota 2.009.317. Invece i morti da inizio pandemia sono 70.900. Numeri che purtroppo sono destinati a cambiare oggi, con il nuovo bollettino sul coronavirus che pubblicherà il Ministero della Salute in collaborazione con la Protezione civile. Sono dati attesi anche perché l’Rt nazionale, secondo il monitoraggio condotto dall’Istituto superiore di sanità, sale nella settimana dal 14 al 20 dicembre. È arrivato a 0,90 mentre la settimana precedente era a 0,86. Ci sono poi Veneto e Molise dove il valore supera la soglia 1.

Così è stato registrato un lieve aumento generale del rischio nel nostro Paese. Ad alto rischio si trovano Liguria, Marche, Puglia, Umbria e Veneto, che preoccupa particolarmente. L’incidenza comunque resta molto alta nella maggior parte del Paese, così come l’impatto dell’epidemia resta ancora sostenuto in gran parte dell’Italia.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: OLTRE 2 MILIONI DI CASI

Ma torniamo ai numeri, utili per capire l’andamento dell’epidemia Covid in Italia quando poi saranno disponibili quelli di oggi con il nuovo bollettino. Ieri sono stati registrati 18.040 positivi e 505 morti. Le persone attualmente positive sono invece 593.632, quindi c’è stato un calo di 5.184 persone, dovuto anche alla grande quantità di guariti e dimessi: ne sono stati registrati 22.718, che portano il totale a 1.344.785. I numeri dei tamponi processati sono aumentati ma restano comunque più bassi rispetto al “ritmo” che eravamo riusciti ad avere, con oltre 200mila tamponi giornalieri. Ne sono stati effettuati infatti 193.777 secondo i dati del ministero della Salute. Il tasso di positività è quindi salito al 9,3% (il giorno prima era 8,3%). Continua a calare la pressione sugli ospedali: sono infatti diminuiti di 35 unità i pazienti in terapia intensiva, nel saldo tra ingressi e uscite. Gli ingressi del giorno sono stati 149. In totale i ricoverati in rianimazione sono ora 2.589. Invece i ricoverati nei reparti ordinari sono 24.070, in calo di 476 unità rispetto al giorno prima.



© RIPRODUZIONE RISERVATA