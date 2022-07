Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Centrodestra: trovata l’intesa su premier e collegi

E’ stata trovata l’intesa nel Centrodestra dopo il vertice avvenuto nella giornata di ieri: sui 221 collegi, 98 andranno a Fratelli d’Italia, 70 alla Lega e 42 a Forza Italia. Di fatto, come scrive l’agenzia Ansa, è passata la linea di Giorgia Meloni sulla Premiership, applicando una regola già usata anche nel 2018, che prevede che ogni lista della coalizione si presenti da sola alle elezioni con il proprio simbolo, e chi prende più voti avrà la facoltà di indicare il premier. All’estero ci sarà invece una circoscrizione unica del centrodestra.’Siamo tutti indispensabili per vincere’ ha commentato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

Ultime notizie, Nord Stream chiude gas del 20%: prezzo alle stelle

Torna alle stelle il prezzo del gas dopo che il viadotto Nord Stream è stato “chiuso” con una diminuzione del 20 per cento del flusso rispetto al solito. Ad annunciarlo è stato Gascade, il gestore tedesco dei due punti di arrivo a Lubmin, così come si legge sull’edizione online dell’agenzia Ansa, citando i colleghi della Tass. In totale sarebbero 1.28 i milioni di metri cubi di gas “spinti” ogni ora, e ciò avrebbe fatto schizzare nuovamente alle stelle il prezzo, portandolo a 225 euro al megawattore con un incremento quindi del 12 per cento. Gazprom ha confermato la notizia, facendo sapere che la consegna di volumi di gas sarà pari a 27 milioni di metri cubi, a fronte di consegne giornaliere pari a circa 34 milioni nei giorni scorsi. Eni, come si legge sull’Ansa, si riserva di comunicare eventuali aggiornamenti in caso di variazioni significative.

Ultime notizie, nei pronto soccorso italiani mancano 4.200 medici

E’ altissimo il numero di medici “mancanti” nei pronto soccorso italiani. Come riferisce la Simeu, la Società Italiana di Medicina d’Emergenza Urgenza, citata dall’agenzia Ansa, in totale sono circa 4.200 i camici bianchi assenti, secondo i dati riferiti a novembre 2021. Un numero che è destinato a peggiorare in quanto nel 2022 si sono già dimessi 600 medici, per una media di circa 100 per ogni mese. Resta quindi sempre più difficile garantire l’assistenza ai cittadini, tenendo conto anche le richieste sono aumentate, circa il 20 per cento in più dell’anno scorso, e gli addetti ai lavori parlano della “peggiore estate da quando esiste l’Emergenza Urgenza”. Sempre Simeu spiega che nel contempo aumenta “con le stesse proporzioni” il numero di pazienti che resta a lungo in Pronto Soccorso in attesa di ricovero, il fenomeno del boarding.

Ultime notizie, don Mattia Bernasconi indagato

Continua a far discutere la messa in acqua di Don Mattia Bernasconi, parroco della parrocchia San Luigi Gonzaga di Milano, che negli scorsi giorni aveva celebrato il rito nel mare di Crotone, precisamente ad Alfieri, a conclusione di un campo di volontariato di Libera. La Procura di Crotone, come si legge sull’Ansa, ha deciso di iscrivere sul registro degli indagati il nome del prete, accusato di offesa a confessione religiosa. Il sacerdote ha replicato alle accuse chiedendo scusa: “Vi scrivo poche ma sentite righe – si legge su una lettera che è stata pubblicato sul sito della parrocchia di San Luigi di Gonzaga di Milano – per chiedere scusa per la celebrazione di domenica 24 mattina nelle acque del mare di Capo Colonna”. Quindi il prete ha aggiunto e concluso: “Non era assolutamente mia intenzione banalizzare l’Eucarestia né utilizzarla per altri messaggi di qualunque tipo”.

Ultime notizie, il bollettino odierno del coronavirus

I nuovi casi di contagio da covid, come certificato dal bollettino di ieri sono stati 63.837 a fronte di 317.720 tamponi effettuati, con un tasso di positività del 21%, mentre i decessi sono stati 207. Nel bollettino di ieri si erano invece registrati 88,221 contagi e 253 morti. Il raffronto più importante è quello con mercoledì della scorsa settimana quando si erano avuti oltre 85.000 nuovi casi. In calo il numero dei ricoverati, con un – 10 pazienti nelle terapie intensive ed un – 30 nei reparti ordinari.

Ultime notizie, maltempo in Lombardia

Come preannunciato dai meteorologi, a metà settimana è arrivato il maltempo in Lombardia, con temporali e grandinate che hanno provocato vari danni e disagi come a Saronno dove sono state distrutte diverse auto per la caduta di alberi. Soltanto nella città di Milano i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 120 interventi di soccorso a causa del forte temporale che ha avuto una durata di alcune ore ed ha creato disagi anche alle linee della Metropolitana. Nelle Orobie è stato salvato dal maltempo un gruppo di scout di Milano e nella città di Lodi ci sono stati alcuni pali elettrici che sono stati incendiati dai fulmini. Anche i giorni di giovedì e venerdì dovrebbero essere all’insegna del maltempo, per poi tornare a situazioni di caldo afoso nei giorni del fine settimana.

Ultime notizie, possibile registrarsi al “Registro opposizioni” anche per i telefoni cellulari

Dalla giornata di ieri la possibilità di iscrivere il proprio numero telefonico nel registro delle opposizioni, è stata estesa anche ai cellulari e per chi effettuerà delle violazioni potrebbero arrivare delle sanzioni fino ad un massimo di 20 milioni di euro. Il portale del Mise dove registrarsi è stato aperto in mattinata e subito si sono avuti dei rallentamenti a causa del grande numero di richieste effettuate. Una possibilità che potrebbe davvero significare la fine delle telefonate “moleste” con gli operatori che lavorano nel settore del telemarketing che prima di effettuare le telefonate sono obbligati ad accedere a questo registro per controllare i numeri iscritti, ai quali non si potrà telefonare.

Ultime notizie, la morte della ex campionessa di sci Celina Seghi

Celina Seghi, una delle prime campionesse italiane di sci alpino è morta ieri a 102 anni a Pistoia. Per lei un albo d’oro nel quale spiccano la medaglia vinta ai campionati mondiali oltre a moltissimi titoli italiani. Celina Seghi è stata una vera e propria pioniera dello sport ed era soprannominata “Topolino delle nevi”. Nata proprio all’Abetone, località sciistica in provincia di Pistoia ha portato alto nel mondo il nome dell’Italia e della Toscana, ed è stata ricordata, oltre che dalla FISI, anche dal presidente della regione Toscana, Giani.











