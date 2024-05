Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Chico Forti in carcere in Italia. Ultimatum a Netanyahu

Ultime notizie: Gantz, ultimatum a Netanyahu

Benny Gantz ha dato un ultimatum a Netanyahu: se entro l’8 giugno non verrà formalizzato un piano d’azione generale su Gaza, con un piano sul futuro della Striscia “in una direzione Usa-Ue-araba”, il leader centrista ha annunciato che lascerà l’esecutivo d’emergenza. Il Premier ha replicato: “Gantz sceglie di lanciare un ultimatum al Primo Ministro invece di lanciarne uno a Hamas“. Le parole di Gantz arrivano dopo quelle di Yov Gallant e rischiano di indebolire ulteriormente il governo israeliano.

Terremoto oggi Potenza M 1.9/ Ingv ultime notizie, lieve sisma anche a Rieti

Ultime notizie: le previsioni meteo sull’Italia

L’Italia è interessata in questi giorni da pioggia e sole, da Nord a Sud, ma da lunedì si rischia un nuovo peggioramento dovuto ad una perturbazione. Ieri sono state soleggiate anche le Regioni del Nord, che oggi saranno invece interessate da piogge sparse. Per quanto riguarda le temperature, ieri sono state registrate massime in aumento: in Sicilia sono stati registrati anche 34°. L’aumento della nuvolosità nella giornata di oggi sarà intenso al Nord, mentre al centro i maggiori piovaschi si avranno su Sardegna e Toscana.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI OGGI M 2.8/ Ultime notizie Ingv, registrata anche un'altra scossa di M 2.2

Ultime notizie: Ganna vince la seconda cronometro del Giro d’Italia

Filippo Ganna si è preso la rivincita su Pogacar nella seconda tappa a cronometro di questa edizione del Giro d’Italia, dando un distacco di 29 secondi allo sloveno, che mantiene comunque la maglia rosa. In attesa della tappa di oggi che vedrà come massima difficoltà l’ascesa del Mortirolo, il corridore italiano ha volato lungo i 31,2 chilometri da Castigliane delle Stiviere a Desenzano del Garda, riuscendo a centrare il successo. Una prova che Ganna attendeva dopo aver dovuto cedere alla maglia rosa la prima cronometro disputata. In classifica generale dopo la tappa a cronometro il secondo è Geraint Thomas, che accusa però un distacco di 3 minuti e 41 secondi dal capoclassifica.

Terremoto oggi Torino M 1.6/ Ingv ultime notizie, scossa anche lungo la costa calabrese

Ultime notizie: Chico Forti è arrivato in Italia

Chico Forti è arrivato in Italia, all’aeroporto di Pratica di Mare, trasportato da un aereo militare che lo ha prelevato in Florida. Ad accoglierlo nell’aeroporto era presente la premier, Giorgia Meloni. Ieri Forti è stato incarcerato a Rebibbia, mentre da oggi verrà trasferito a Verona, dove dovrà scontare il residuo della pena. Il 65enne italiano era stato rilasciato pochi giorni fa dal carcere statunitense dopo che era stato stipulato un accordo che gli consentiva di scontare la sua pena in un carcere italiano.

Ultime notizie: la pole position di Imola ancora Max Verstappen

Max Verstappen ha conquistato la pole position anche ad Imola, superando di slancio i problemi delle tre sessioni di prove libere dove aveva faticato a trovare il giusto ritmo. Per Verstappen si tratta della settima pole position consecutiva, mentre le due Ferrari, che avevano fatto ben sperare nelle libere, si sono dovute accontentare del quarto e quinto posto, rispettivamente con Leclerc e Sainz, precedute anche dalle due McLaren, con Piastri secondo e Norris terzo, che sono state le vetture più vicine al campione del mondo. Il secondo pilota della Red Bull, Perez, dopo essere stato eliminato nella sessione Q2 delle prove ufficiali, partirà dalla 11esima posizione in griglia.

