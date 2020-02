Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, continua l’allarme Coronavirus (29 febbraio)

Il numero dei nuovi casi di contagio del Coronavirus è salito a 256. Lo conferma il Korea centers for disease control and prevention. Il totale nazionale dei contagi è salito a 2.022. Il Consiglio di sicurezza dell’Onu ha interrotto l’erogazione di sanzioni contro la Corea del Nord per permettere al governo di Pyongyang di affrontare l’emergenza dell’epidemia. Lo ha riferito Christoph Heusgen, l’ agente diplomatico tedesco presso l’Onu. Il gruppo sudcoreano BTS ha deciso di annullare tutti i concerti a Seul nel mese di aprile. La British Airways ha annullato i voli verso l’Italia, estendendo questa misura precauzionale fino al 28 marzo. Lo riferisce la Bbc. La compagnia aerea britannica ha sospeso 56 voli verso le altre destinazioni, tra le quali Bologna, Venezia e Torino. Ridotti pure i collegamenti con Seul ed eliminati 6 voli per Singapore. In Cina si registrano 44 nuovi decessi per Covid 19. Lo ha riferito l’autorità sanitaria di Pechino. Si tratta del livello più basso da febbraio. Secondo le autorità sanitarie locali il bilancio dei contagiati è di 327, di cui 318 a Hubei. I casi sospetti in Cina sono 452. La maggioranza dei morti riguarda la provincia di Hubei. Il governo ha stabilito “misure da stato di guerra” per contrastare la diffusione del coronavirus. Tutti gli edifici sono stati isolati. Le zone residenziali sono sotto sorveglianza h 24. Primo episodio di contagio in Nigeria. Lo ha reso noto l’autorità sanitaria di Abuja: “Riguarda un cittadino italiano che lavora in Nigeria e che era tornato da Milano a Lagos il 25 febbraio”. Il paziente non è in pericolo di vita. La Nigeria conta quasi 200 milioni di abitanti ed è una nazione con un tasso di povertà altissimo. Segue l’India.

ULTIME NOTIZIE, ISOLATO IL CEPPO DEL CORONAVIRUS

Lo staff dei ricercatori dell’ospedale Luigi Sacco di Milano, in collaborazione con i colleghi dell’Ospedale Spallanzani di Roma, in un contesto di allarme sanitario, hanno saputo isolare il ceppo del coronavirus. Per identificare il profilo genetico di Covid 19 dai campioni biologici di due cinesi i ricercatori hanno impiegato più di 7 giorni, come confermato dal professor Massimo Galli, primario di Malattie infettive oltre che direttore dell’Istituto di scienze biomediche. Gli studiosi possono così “seguire le sequenze molecolari e tracciare ogni singolo virus per capire come ha fatto a circolare e in quanto tempo”. L’ identificazione del ceppo ha permesso di statuire un collegamento tra il focolaio della Lombardia e quello del Veneto.

Dopo il raid aereo avvenuto a Damasco contro i turchi, in cui sono morti più di 33 militari di Ankara, il presidente Recep Tayyip Erdogan ha riunito il consiglio di sicurezza per stabilire un contrassalto. E’ stato deciso anche di aprire i confini dell’Ue agli emigranti. Lo speaker del presidente Akp ha comunicato che la Turchia non è più in grado di contenere l’emigrazione verso l’Europa. Dopo qualche ora dall’attacco, migliaia di migranti si sono diretti verso i paesi europei approfittando del benestare turco. L’agenzia turca Dha ha comunicato che più di 300 migranti sono già giunti a Edirne.

ULTIME NOTIZIE, TORNA IN CAMPO LA SERIE A

Torna la Serie A e torna ad accendersi la corsa a tre per lo Scudetto tra Juventus, Lazio e Inter. I biancocelesti saranno i primi a giocare, chiamati ad ospitare alle ore 15.00 il Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic. Alle ore 18.00 sarà invece il tempo di Udinese Fiorentina, mentre stasera al San Paolo si giocherà Napoli Torino. Per vedere in campo le altre due squadre di vetta bisognerà aspettare domani sera quando sarà il momento di un insolito derby d’Italia in un Allianz Stadium deserto a causa dell’allarme Coronavirus. Alle 12.30 sarà il momento del Milan di Ibrahimovic’ pronto ad ospitare il Genoa. Le altre sfide che si giocheranno alle 15.00 sono Lecce Atalanta, Parma Spal e Sassuolo Brescia. Alle 18.00 si disputerà Cagliari Roma mentre il monday night sarà Sampdoria Verona.



© RIPRODUZIONE RISERVATA