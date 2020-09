ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: coppia accusata di infanticidio (4 settembre)

In primo piano l’andamento della curva da Covid 19: il bollettino oggi riporta un incremento di nuovi contagi, che sono stati 1.397 a fronte dei 1.326 di ieri. Salgono anche i ricoveri in terapia intensiva, arrivati a 120. Secondo le autorità i numeri evidenziano comunque una situazione sotto controllo ed il Ministro Speranza conferma che l’apertura delle scuole in sicurezza resta la priorità assoluta, invitando al rigoroso rispetto delle misure di prevenzione messe in campo. La Lombardia con 228 casi si conferma la regione più colpita. Anche Silvio Berlusconi e la compagna sono risultati positivi al rientro dalle vacanze in Sardegna: sono entrambi asintomatici in isolamento ad Arcore. Intanto la Norvegia sconsiglia i viaggi non necessari in Italia mentre i positivi nel mondo sono arrivati a quasi 26 milioni, con più di 857.000 morti.

ULTIME NOTIZIE, COPPIA NEL SALERNITANO ACCUSATA DI INFANTICIDIO

Una coppia è stata arrestata nel salernitano con l’ accusa di infanticidio. Sarebbero stati loro ad uccidere la neonata trovata morta ieri sera in un’aiuola con una ferita alla testa. Il corpicino è stato notato da un residente del paese, che ha subito allertato i carabinieri ed i colpevoli sarebbero proprio i genitori della bimba.

ULTIME NOTIZIE CUNEO, MORTI 2 GIOVANI OPERAI

Un grave incidente sul lavoro si è verificato oggi in un’azienda agricola del cuneese. Due operai sono caduti dal tetto di un silos alto circa 30 metri mentre effettuavano lavori di manutenzione. Il più giovane, di ventidue anni è deceduto sul colpo; il fratello venticinquenne è ferito gravemente.

ULTIME NOTIZIE USA, NUOVO VIDEO DI ABUSI POLIZIESCHI

In America è stato diffuso un nuovo video destinato ad alimentare le proteste nei confronti della polizia, accusata di razzismo. Un trentenne afroamericano con disturbi psichici è morto dopo essere stato fermato da una pattuglia mentre correva in stato confusionale per le vie di Rochester. Nelle immagini si vedono gli agenti ammanettare l’uomo e premergli il viso sull’asfalto per vari minuti, dopo averlo immobilizzato con un cappuccio sul viso. A seguito della violenza di questo intervento il trentenne è stato ricoverato in ospedale, dove si è spento dopo 7 giorni. Si tratta di un episodio che risale a fine Marzo ma di cui la famiglia ha reso pubbliche le immagini solo adesso.

ULTIME NOTIZIE TRIBUTO A MORRICONE ALLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA

Ha preso il via la settantasettesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, con red carpet ridotto a causa dell’emergenza Covid. La rassegna si è aperta con il tributo ad Ennio Morricone: il figlio Andrea ha diretto l’orchestra in una splendida performance con le musiche di “C’era una volta in America“. La star assoluta è stato il regista spagnolo Pedro Almodovar.



