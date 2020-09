Bollettino Coronavirus Italia Min. Salute/ Dati 3 settembre: 271.515 casi da febbraio

Il picco tanto atteso e annunciato è puntualmente arrivato nel bollettino Coronavirus Italia di ieri, mercoledì 2 settembre 2020, quando nel Belpaese sono stati riscontrati addirittura 1326 nuovi contagi, a fronte dei 978 rilevati nelle 24 ore precedenti. Ciò significa che l’incremento è stato sì considerevole (+348), ma a fronte dell’evidente aumento di tamponi eseguiti tra lunedì e martedì (+30mila). Sono invece purtroppo 6 le persone morte (-2 rispetto a martedì), con un nuovo record di tamponi processati in un giorno, +102.959 (martedì erano stati 88mila). I dati in aggiornamento vedono 271.515 persone colpite dal Covid dall’inizio della pandemia, di cui 35.497 sono decedute. 208.201 i dimessi-guariti (+257 rispetto a martedì), mentre 27.817 sono ancora positivi attualmente (+1063). Sul profilo ospedaliero, sono 1.437 i ricoveri con sintomi nei reparti Covid (+75) mentre sono 109 i pazienti in terapia intensiva. Infine, in isolamento domiciliare sono 26.271 cittadini italiani, con zero o poca sintomatologia.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: LOMBARDIA E VENETO LE REGIONI PIÙ COLPITE

Per quanto riguarda la diffusione geografica del Coronavirus in Italia, è la Lombardia a mantenere saldamente (suo malgrado) la posizione di testa per numero di contagi nelle ultime 24 ore (+237, con 2 vittime). Seguono il Veneto (163), il Lazio (130), la Campania (117), l’Emilia-Romagna (107) e la Sicilia (83, 26 dei quali sono migranti). L’unica regione priva di nuovi contagi è il Molise. Intanto, a Trento si è sviluppato un nuovo focolaio presso un’azienda di lavorazione della carne, dove sono stati riscontrati ben 24 dipendenti positivi, tutti sotto i 50 anni d’età e, per la maggior parte, asintomatici. Esclusivamente alcuni di loro, “tre o quattro” (secondo quanto riferito dall’azienda sanitaria di Trento) presentano sintomi “lievi e sfumati”, come ha ribadito Pierpaolo Benetollo, il numero uno dell’Apss. Sono attualmente in corso ulteriori indagini epidemiologiche specifiche e sono stati effettuati un centinaio di tamponi nella cerchia più ristretta di conoscenti e parenti.



