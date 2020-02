ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Coronavirus, 12 decessi in Italia (27 febbraio)

Il dodicesimo decesso collegato a Covid 19 riguarda un uomo di 69 anni con problemi respiratori pregressi. Lo ha annunciato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli alla stampa. L’assessore al Welfare Giulio Gallera ha precisato che in Lombardia si contano in totale 9 decessi e 374 contagiati in nove regioni d’Italia. Il consulente del ministro della salute, Roberto Speranza, ha precisato che le vittime da coronavirus avevano già in atto un’immunodepressione legata ad altre patologie. Al termine del suo discorso ha invitato il popolo italiano a “ridimensionare questo grande allarme”, poiché il 95 % delle persone infette non destano preoccupazioni. Solo il 5% sarebbe in grave pericolo di vita. In Lombardia una bambina di Castiglione d’Adda è risultata positiva al test del coronavirus. In totale sono quattro i minori contagiati in Lombardia: uno di 15, due di 10 e una di 4 anni. Due minorenni sono stati dimessi e gli altri due si trovano in ospedale al San Matteo di Pavia. Le loro condizioni fisiche non sono gravi. Tutti i minorenni sono residenti nel Comune di Codogno, ha precisato l’assessore al Welfare Giulio Gallera. La Procura di Lodi ha aperto un fascicolo conoscitivo sulle dinamiche del contagio e sulle procedure seguite dai medici di Codogno, Casalpusterlengo e Lodi. I Nas sono intervenuti nei tre ospedali per eseguire approfondite ispezioni. L’assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, ha annunciato in mattinata alla stampa che la paziente cinese, ricoverata per il contagio da coronavirus, è guarita. Da gennaio si trovava ricoverata presso l’ospedale Spallanzani di Roma.

ULTIME NOTIZIE, MINISTRA DELL’ISTRUZIONE GARANTISCE PER L’ANNO SCOLASTICO

La ministra dell’istruzione, Lucia Azzolina, ha garantito che gli studenti della regione Lombardia e Veneto non perderanno l’anno scolastico. E’ stato attivato una task force per assicurare l’insegnamento a distanza. Azzolina ha precisato che gli insegnanti sono a casa per “causa di forza maggiore”. Gli stipendi agli insegnanti verranno assicurati. Alle famiglie verranno restituite le spese dei viaggi d’istruzione annullati.

ULTIME NOTIZIE, MORTE SOSPETTA DI UNA DONNA ITALIANA IN AUSTRIA

In Austria una donna italiana è deceduta presso un residence a Bad Kleinrchheim. I medici non escludono che si sia trattato di un caso di coronavirus. Proseguono gli accertamenti sanitari sulla donna per capire le cause del decesso. Il residence è stato sottoposto ad isolamento. Le autorità sanitarie locali, in collaborazione con quelle italiane, stanno tentando di ricostruire gli spostamenti della vittima. A Tenerife presso l’hotel Adeje due italiani sono risultati positivi al test. Lo ha annunciato l’agenzia spagnola Efe. Sono state avviare le procedure di quarantena per i due italiani contagiati.

ULTIME NOTIZIE, GUARDIA DI FINANZA IN SEDI AMAZON E EBAY

La Guardia di Finanza di Milano ha acquisito documenti e dati nelle sedi di Amazon ed eBay nell’ambito dell’inchiesta sulle “manovre speculative” delle vendite a prezzi eccessivi di mascherine, gel, disinfettanti e altri articoli sanitari durante la diffusione dell’epidemia. I reati ipotizzati sui “generi di prima necessità”, è al momento a carico di ignoti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA