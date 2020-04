Ultime Notizie/ Ultim’ora oggi, coronavirus Cina: 97 nuovi contagi (13 aprile)

Le autorità sanitarie cinesi hanno registrato 97 nuovi casi di contagio da coronavirus. Le autorità governative sono preoccupate per la nuova diffusione del virus portata dall’esterno. Per contrastare l’epidemia le frontiere resteranno chiuse a tutti gli stranieri. Oggi a Pechino il livello di allerta sulla salute è diventato “arancione”. E’ in vigore l’obbligo di restare in isolamento domiciliare. L’OMS ha invitato il governo cinese a raddoppiare le misure preventive per identificare anticipatamente i casi di contagio, seguendo adeguate procedure di contenimento. Il governo cinese sta pensando di bloccare nuovamente l’economia per evitare che i luoghi di lavoro diventino un veicolo di diffusione. Nelle zone più a rischio contagio il presidente cinese Xi JinpingIl ha annunciato la chiusura dei negozi, dei parchi, dei bar e dei ristoranti. La spesa alimentare verrà consentita solo online.

ULTIME NOTIZIE, AMERICA IN GINOCCHIO: 20 MILA DECESSI DA GENNAIO AD OGGI

Tutta l’America è in stato di calamità a causa della diffusione della pandemia. Lo riferisce il presidente degli Stati Uniti. E’ la prima volta, aggiunge Trump, che gli Stati Uniti sono in ginocchio. In tutti i 50 stati, secondo i dati della Johns Hopkins University, si sono registrati 1920 decessi nelle ultime 24 ore, facendo salire in totale a quota 20 mila i decessi per coronavirus dal mese di gennaio. L’epicentro del focolaio è a New York. Per il sesto giorno ininterrotto le autorità sanitarie locali hanno contato più di 700 decessi al giorno. Complessivamente il numero dei morti è arrivato a 8627, un dato che colloca la città di New York al quinto posto nel mondo per numero di vittime da coronavirus. Dopo Italia, seguono la Spagna, la Francia ed il Regno Unito. È quanto emerge dai calcoli del New York Times. Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha imposto la chiusura delle scuole fino a settembre.

ULTIME NOTIZIE, NUOVA DEHLI COLPITA DAL VIRUS

Il ministero della Salute ha registrato 910 nuovi casi di infezione da Covid 19 e 34 morti. Complessivamente il numero dei malati attualmente è salito a 8356 e 273 decessi. Maharashtra e Nuova Delhi sono i due stati più colpiti dal virus. Le autorità sanitarie hanno imposto un lockdown per gli stati maggiormente colpiti dall’epidemia. La maggior parte delle attività ritenute non essenziali sono state chiuse.

ULTIME NOTIZIE, SITUAZIONE CONTAGI IN LOMBARDIA

L’aumento dei contagi riguarda prevalentemente la Lombardia, soprattutto Milano che vanta il doppio delle persone infette dal coronavirus in un solo giorno. Solo nella giornata di ieri sono stati registrati 4700 casi di infezione e 619 morti. Le autorità sanitarie del Piemonte e della Lombardia hanno annunciato una proroga del lockdown. Le attività commerciali saranno chiuse. Per prevenire possibili esodi durante le festività pasquali i controlli delle forze dell’ordine sono stati rafforzati nelle città, nelle località di villeggiatura, su strade ed autostrade.



